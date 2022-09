Vom Paradies bis zum Petrus

Ob in der „guten alten Zeit“ wirklich alles besser war, darf durchaus bezweifelt werden. Zumindest war die Zahl der Gaststätten bei geringerer Einwohnerzahl früher eine deutlich höhere. Das zeigt sich auch am Beispiel von Unlingen. Dort gibt es heute zwar immerhin noch deren drei, wo man nicht nur den Durst, sondern sogar den Hunger stillen kann. Tatsächlich ist die einstige Existenz von zwölf Lokalitäten überliefert. Das hat eine zweijährige Recherche ergeben, deren Ergebnisse jetzt in einem durchaus amüsanten Buch mit dem sinnigen Titel „Zum Wohl sein!“ veröffentlicht wurden.

Autorentreffen bei einem Workshop

Die Idee dafür hatten drei ebenso umtriebige wie heimatverbundene Zeitgenossen, die sich bei einem Workshop getroffen haben. Dabei ging es um die Gestaltung von Gästeführungen mit Hilfe von schauspielerischen Einlagen. Da war zum einen Paul Sägmüller aus Bergatreute, der schon reichlich Erfahrung als Buchautor für heimatkundliche Themen und als Vortragender gesammelt hat.

Mit dem Unlinger Anton Munding hat er einen Co-Autor gefunden, der sich unter anderem bei der Narrenzunft und als Musikant hervorgetan hat. Und nicht nur das. „Mit der Unlinger Wirtschaftsgeschichte der letzten knapp 50 Jahre kennt er sich zum großen Teil aus eigener Erfahrung aus“, heißt es im Buch. Der Dritte im Bunde sei ein „profunder Kenner der Unlinger Orts- und Heimatgeschichte“. Man sei aber nach zweijähriger intensiver Zusammenarbeit am Ende, wie es im Schwäbischen heißt, hendranander gekommen. Worauf besagter Dritter als Autor nicht mehr genannt werden mochte.

Von der Weinkultur zum Bierbrauen

Dafür ist dann noch Ulo P. Pfleghar eingesprungen. Er hat die „kurze Einführung in die Unlinger Vergangenheit“ verfasst. Teil dieser Vergangenheit ist der Dreißigjährige Krieg, durch den auch Unlingen nahezu ausgestorben war. Dies war auch das Ende der Weinkultur. In der Folge begannen die Wirte mit der von den Klöstern tradierten Herstellung des „flüssigen Brots“. Die erste Unlinger Brauerei ist 1675 im „Hirsch“ nachgewiesen. Die Wirtshausnamen bezogen sich in aller Regel auf Attribute der Heiligen, deren Schutz die Wirte wohl erhofften.

Viel Feldforschung betrieben

Eine wichtige Grundlage für die Autoren hat Pfarrer Theodor Selig geschaffen. Der hat nämlich 1930 sein Hauptwerk über den Wirtschaftsstandort Unlingen geschaffen. „Wir dachten, bis 1930 haben wir alles“, berichtet Paul Sägmüller. Falsch gedacht: „Wir haben festgestellt, dass die Recherche sehr lückenhaft war.“ So seien Quellenangaben ungenau, Jahreszahlen und Besitzverhältnisse schlicht falsch. „Paul ist sehr akribisch“, merkt Anton Munding über seinen Mitautor an: „Die Daten, die im Buch stehen, stimmen.“ Das mag auch an dem beruflichen Hintergrund Sägmüllers liegen, der früher in der pharmazeutischen Forschung tätig war. Ihm ist auch nicht entgangen, dass die Figur am Petrus einen fünfsternigen Heiligenschein trägt, der ihr gar nicht zusteht.

Zwei Jahre lang ist an dem Buch gearbeitet worden. „Viel Feldforschung“ habe man betrieben, sagt Sägmüller. „Wir sind viel bei den Leuten gesessen, haben Interviews gemacht und Fotos gesammelt.“ Dabei sind die Forscher meist auf offene Türen und Ohren gestoßen, betont Munding.

Man habe Nachfahren getroffen, ehemalige Kundschaft. Ein Glück sei es gewesen, dass Unlingen ein „sehr gepflegtes Archiv“ besitze, lobt Sägmüller. Das sei nicht selbstveständlich: „Es gibt auch Archive ohne Findbuch.“ Ein solches Verzeichnis erleichtert das Auffinden von Archivalien erheblich. Eine ausgezeichnete Quelle sei das 1775 eingeführte Brandkataster. Und das Wirtschaftsregister gebe Auskunft auch über Hausnamen wie „Kreuzküfer“.

Der Aufbau des Buchs folgt, nach erklärenden Kapiteln über den Unterschied von Schild- und Zapfenwirtschaften und die Bierkategorien, einer „Biertour“ über rund 1,2 Kilometer mit zwölf Stationen, ausgehend vom Paradies bis zum Petrus. So viele Wirtschaften können für Unlingen belegt werden, wobei einige Häuser heute gar nicht mehr stehen. Zum Gasthaus Adler gehörte sogar eine Brauerei samt Mälzerei. Und das Petrus verfügte einst über eine Kegelbahn. Manche amüsante Episode gibt Einblick in das lokale Wirtschaftsgeschehen.

So kämpften Jugendliche 1980 mit einer „Wirtshausbesetzung“ für den Erhalt des Hirsch. Den Abriss im Zuge der Ortssanierung konnte das freilich nicht verhindern. Interessant ist auch die Erkenntnis, dass in Brauerkreisen meist untereinander geheiratet wurde. Sägmüller hat eine pragmatische Erklärung: „Die Mädchen mussten rechnen können.“

Für den Bergatreuter Heimatforscher ist es das 20. Buch im Eigenverlag, diesmal in einem „netten Format“ von 21 auf 24 Zentimeter. Die Erstauflage ist mit 50 Exemplaren überschaubar.

Der Autor gibt sich bescheiden: „Ich glaube nicht, dass es auf die Bestsellerliste kommt. Und lieber nachdrucken lassen, als auf 200 Büchern sitzen zu bleiben.“ So ging es ihm bei seinem Kochbuch, das nur ein Rezept für Kartoffelsalat enthält. Das war so gut, dass er 700 Bücher nachdrucken ließ.