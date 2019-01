Volleyballer bringen den Sieg nach Hause

Am Samstag sind die Unlinger Volleyball-Herren gegen die Gäste vom TSV Eningen 3 in ihren ersten Punktspieltag im neuen Jahr gestartet. Nach dem Einzug ins Pokalendturnier war man guter Dinge auch hier beim Gastgeber eventuell Punkte mitnehmen zu können.

Den SVU plagen seit Beginn der Saison immer noch Verletzungssorgen. Marc Jungblut fällt wohl noch ein paar Wochen mit Bänderriss aus, den er sich vor Weihnachten beim letzten Spiel zuzog. Seine Position in der Mannschaft konnte man zwar durch Umstellungen in der Mannschaft ein wenig auffangen, doch die Routine und Erfahrung fehlt dem Team. Dennoch ging man fokussiert in das Spiel. Eningen wusste man einzuschätzen.

Der SVU ging mit leicht veränderter Formation ins Spiel. Kirill Penner, als flinker Spieler bekannt, wechselte auf die Mittelblockposition, sowie Joel Zimmermann, der vor Weihnachten zum Team gestoßen ist, spielte auf der Diagonalen für Kirill Penner. Beide machten ihre Sache sehr gut und reihten sich in das gut spielende Team ein. Von Beginn gelang es, den Gegner auf Distanz zu halten und die nötigen Punkte zu erspielen. Erst zum Ende des zweiten Satzes ließ die Konzentration nach und der SVU machte ein paar überflüssige Fehler, konnte sich aber mit dem Satzgewinn die 2:0-Satzführung sichern.

In dritten Durchgang stemmten sich die Hausherren gegen eine 0:3-Niederlage und kämpften um jeden Ball. Lohn dafür war ein knapper Vorsprung für Eningen. Zum Satzende hin verschlief der SVU die nötigen Punkte und es ging hin und her. Eningen hatte schon mit 24:18 Satzball und der SVU wehrte ab. Auch die Unlinger kämpften und ließen nicht locker. Plötzlich 24:24 und der SVU hatte sogar mit 24:25 Matchball. Wieder abgewehrt und es blieb spannend. Lange Ballwechsel auf beiden Seiten. Erst beim 31:30 konnten die Eninger den glücklichen Punkt machen und sich den Satz holen. Der SVU blieb aber seiner guten Stimmung treu und holte sich im 4. Satz Punkt um Punkt zum Matchgewinn. Der SVU blieb dran und ließ jetzt nichts anbrennen. Punkt für Punkt ging es vorwärts und die Volleyball-Herren hatten wieder einen Punktevorsprung. Diesen wussten die Gäste nicht mehr zwingend einzuholen. Ein 3:1-Sieg (25:16, 25:23, 30:32; 25:19) stand zu Buche und glücklich darüber lagen sich die Akteure in den Armen. Der SVU landete mit diesem Sieg auf Platz 3 in der Tabelle, jedoch ist der Punkteabstand zwischen den mittleren Teams minimal. Weiter geht es am 3. Februar mit dem Heimspieltag in Unlingen.