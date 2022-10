Verzicht auf Bestandsschutz von ehemaligen Hofstellen gefordert

Um den Flächenverbrauch zu reduzieren, wird von der Politik eine Innenentwicklung statt der Ausweisung neuer Baugebiete gefordert. Die Gemeinde Unlingen würde dies gerne beherzigen und Flächen im Ortskern bebauen, doch der Bestandsschutz von ehemaligen landwirtschaftlichen Hofstellen und den damit zusammenhängenden möglichen Geruchsbelästigungen macht das unmöglich. Doch nun will die Gemeinde das Thema aktiv angehen.

Bestandschutz auch für inaktive Landwirte

Im Ortsgebiet von Unlingen sind derzeit 29 aktive und ehemalige landwirtschaftliche Anwesen vorhanden. Auch die inaktiven Landwirte genießen nach der Landesbauordnung noch bis mindestens 2025 und maximal bis 2029 Bestandsschutz – mit entsprechenden Konsequenzen für die Gemeinde. Weil durch Hofstellen Geruchsemissionen zu erwarten sind, müssen diese bei Bauanträgen berücksichtigt werden. Zwischen 100 und 350 Metern um diese Hofstelle (abhängig von der genehmigten Tierhaltung) ist dann keine Bebauung möglich.

Gravierende Folgen für Unlingen

Das hat für Unlingen gravierende Folgen: Selbst bei einem durchschnittlichen Ansatz der Geruchsausbreitung von 250 Metern um die Hofstellen herum ergibt sich bei fast allen Windrichtungen ein deprimierendes Fazit: „In Unlingen ist derzeit keine neue Wohnbebauung mehr möglich“, so Bürgermeister Gerhard Hinz in der Ratssitzung am Montagabend.

Sanierungsbedürftige Häuser aufgekauft

Die aufgrund eines Geruchsgutachtens gescheiterte Seniorenwohnanlage in der Mühlgasse in Unlingen hat die negativen Folgen für den Ort bereits aufgezeigt. Inzwischen hat die Gemeinde sanierungsbedürftige Häuser aufgekauft, um diese abzureißen und neue Wohngebäude zu ermöglichen. Doch auch diese Projekte müssten aktuell auf Eis gelegt werden.

Doch die Gemeinde ist nicht gewillt, bis 2030 zu warten. Die Verwaltung hat oder wird mit den Eigentümern der ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesen Gespräche aufnehmen. Ziel ist es, von diesen Verzichtserklärungen für die Haltung von „kritischem Tierbestand“ zu erhalten. „Hobbytierhaltung ist weiterhin erlaubt“, sagte Bürgermeister Hinz. Und er betonte zudem, dass von diesem Thema aktive Landwirte natürlich nicht betroffen sind. „Wir wollen niemandem etwas wegnehmen, aber wir wollen weiterkommen in Unlingen“, so Hinz.

Es seien bereits viele Gespräche geführt worden, so Hinz. „Da steckt viel Arbeit drin, aber es hat sich bereits gelohnt“, meinte der Bürgermeister, ohne dies in der öffentlichen Sitzung genauer zu erläutern. Für den Fall, dass keine Verzichtserklärung erreicht werden kann, ist die weitere Vorgehensweise auch schon festgelegt. Bei solchen Hofstellen soll in einem gemeinsamen Ortstermin mit Landwirtschaftsamt und Stadtbauamt die Situation vor Ort begutachtet werden.

Dabei werden etliche Punkte abgeprüft: Werden die Tiere gemäß der Genehmigung gehalten? Sind die Anlagen noch zur Haltung der genehmigten Tierarten geeignet? Wurden die Anlagen bereits rückgebaut? Oder sind notwendige bauliche Maßnahmen genehmigungspflichtig? Aufgrund dieser Prüfung erhalten die Eigentümer dann vom Stadtbauamt einen Bescheid, ob der Bestandsschutz weiterhin gegeben ist.

Vom Rat kam Unterstützung für diese Vorgehensweise. „Ich finde es gut, wie es angegangen wird, peu à peu“, so Gemeinderat Elmar Lohner, der zugleich auch die „große Politik“ kritisierte: „Schade, dass die Kameraden in Stuttgart und Berlin das immer propagieren und dann nichts dafür tun“, sagte er mit Blick auf die geforderte Innenentwicklung. Er griff auch Stimmen aus dem Ort auf, die kritisierten, dass bereits alte Gebäude gekauft wurden, diese Flächen aber auf lange Zeit nicht bebaut werden dürfen: „Man erwirbt es jetzt, dass es irgendwann zur Bebauung kommt“, so Lohner.

Eine weitere Ausweisung von Baugebieten in Unlingen wird in der Zukunft immer schwieriger werden, zeigte sich Bürgermeister Hinz in der vergangenen Ratssitzung überzeugt. Deshalb ist dieses Thema für ihn von großer Bedeutung.