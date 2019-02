Vermögenshaushalt wird deutlich schlanker

Aufgeteilt in die verschiedenen Einzelpläne legte Heike Binder als Fachbeamtin für Finanzen dem Unlinger Gemeinderat den Haushaltsplan 2019 zur Vorberatung vor. Der Verwaltungshaushalt im Bereich von rund 5,9 Millionen Euro steigt etwas gegenüber dem Vorjahr, während der Vermögenshaushalt von 4,1 Millionen Euro im Jahr 2018 auf etwa 2,3 Millionen Euro zurückgefahren wird.

Klar und übersichtlich konnten die Einzelpläne mit ihren Schwerpunkten verfolgt werden. Stets hatte die Kämmerin die Vergleichszahlen mit aufgelistet. So sollten beispielsweise im Einzelplan der Allgemeinen Verwaltung die Einnahmen geringfügig steigen, während die Ausgabenseite sich spürbar erhöhen dürfte, sodass die Mehrausgaben gegenüber dem Jahr 2018 etwa 77 000 Euro betragen könnten. Generell überwiegen die Ausgaben die Seite der Einnahmen. So etwa bei den Schulen, wo die Einnahmen möglicherweise durch die veränderte Schullandschaft deutlich zurückgehen werden. In Zusammenhang mit dem Kreismusikfest erhöhen sich die Ausgaben im Einzelplan Wissenschaft, Forschung und Kultur ebenso wie bei der Unterstützung der Sportfreunde Bussen.

Für Bebauungspläne und den Flächennutzungsplan werden allein 230 000 Euro eingesetzt, während die Zuweisung zum Abwasserzweckverband Riedlingen mit 150 000 Euro angesetzt und für den Bau eines Feldwegs parallel zur B 312 von Göffingen nach Riedlingen 125 000 Euro vorgesehen sind.

In den Bereichen von Einkommenssteuer, Gewerbesteuerumlage und Schlüsselzuweisungen jedoch rechnet die Kämmerin mit höheren Einnahmen als im Vorjahr, sodass sich auch die Summe der Zuführung zum Vermögenshaushalt in der Größenordnung von rund 190 000 Euro bewegen könnte. Gegenüber 5,6 Millionen Euro im Vorjahr dürfte sich die Gesamtsumme im Jahr 2019 bei 5,9 Millionen Euro bewegen.

In ähnlich übersichtlicher Weise lud Kämmerin Binder zum Gang durch den deutlich verschlankten Vermögenshaushalt. 20 000 Euro wurden als Planungskosten für einen möglichen Schulumbau in Bezug auf die Kinderbetreuung eingesetzt. Obwohl die Fischtreppe an der Kanzach aufs neue aufgenommen wird, gehen die Einzelpläne Bau- und Wohnungswesen mit Verkehr sowie öffentliche Einrichtungen im finanziellen Umfang deutlich zurück. Ein wesentlicher Grund dafür könnte sein, dass die Kostenschätzungen vom Ingenieurbüro Funk für die Ortsdurchfahrt Unlingen noch nicht vorliegen. Lediglich Planungskosten sind bisher berücksichtigt. Breitbandausbau und Sanierung der Gemeindehalle sind jedoch mit zusammen über einer Million Euro im Plan aufgeführt. Dennoch muss mit einer Entnahme von rund 1,4 Millionen Euro aus der Allgemeinen Rücklage gerechnet werden. Als Gesamtpaket könnte der Vermögenshaushalt in einer Größenordnung von rund 2,3 Millionen Euro abschließen.

Einstimmig genehmigte der Gemeinderat den Entwurf des Haushaltsplan 2019 mit den aufgeführten Maßnahmen im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt..