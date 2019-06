Unlinger Turner haben alle Ämter wieder besetzt

Bei einer außerordentlichen Versammlung hat die Abteilung Turnen des SV Unlingen jeweils einstimmig Klaus Roth als Abteilungsleiter und Stefanie Lohner als Jugendleiterin gewählt.

Die stellvertretende Abteilungsleiterin Manuela Holderried begrüßte im Gasthaus „Sonne“ den Vorsitzenden des SVU, Wolfgang Winkler, den Kassier Elmar Lohner sowie Linde Kauer, Abteilungsleiterin bis 22. März und Ehrenmitglied des SVU. Sie führte aus, dass es sehr erfreulich sei, dass man bereits gut zwei Monate nach der Abteilungsversammlung zur außerordentlichen Abteilungsversammlung einladen konnte. In diesem Jahr waren fünf Ämter zu besetzen, was eine besondere Herausforderung darstellte.

Bei der Hauptversammlung konnten die neue Kassiererin, Schriftführerin sowie die Verantwortliche für die Organisation der Kurse „Fit und Gesund“ gewählt bzw. ernannt werden. Jedoch blieb zum damaligen Zeitpunkt das Amt der Abteilungsleitung sowie die Jugendleitung unbesetzt. Auch im Verlauf der Versammlung im März konnte niemand gefunden werden.

Die Suche nach Personen, welche bereit sind eine der genannten Aufgaben zu übernehmen war Aufgabe seit vielen Monaten und es wurden einige intensive Gespräche geführt. Umso erfreulicher war es, dass die beiden noch offenen Posten nun zeitnah neu besetzt werden konnten.

Die stellvertretende Abteilungsleiterin sprach ihren Dank an die Gewählten aus, dass diese sich bereit erklärt haben, diese Ämter zu besetzen und wünschte ihnen alles Gute in der neuen Aufgabe. Sie freue sich sehr auf die gemeinsame Zusammenarbeit und zeigte sich zuversichtlich wegen des nun wieder voll besetzten Gremiums in der Abteilung Turnen.