Unlinger Reservisten erzählen von der Faszination Bundeswehr

Was bewegt Menschen dazu, sich nach der Zeit beim Bund als Reservist zu engagieren? Martin Lohner und Daniel Augustin von der Reservistenkameradschaft (RK) Unlingen, die kürzlich als „RK des Jahres 2016“ ausgezeichnet wurde, erklären es.

„Die Bundeswehr ist in meinem Herzen geblieben und ich wollte dazu noch etwas beitragen“, sagt der 35-jährige Lohner, Vorsitzender der RK Unlingen. Er war ein normaler Wehrdienstleistender und hat sich dann über Reserveübungen zum Reservefeldwebel hochgearbeitet. Noch beim Bund, wollte er sich eine Zeit lang für zwölf Jahre als Zeitsoldat verpflichten. Heute relativiert er das: „Wenn man bedenkt, dass man inzwischen alle zwei Jahre einen Auslandseinsatz hat, bin ich doch froh, dass ich es nicht gemacht habe.“

Daniel Augustin, erster stellvertretender Vorsitzender der RK, hatte gleich zu Beginn des Grundwehrdienstes von den üblichen neun auf 23 Monate verlängert. Auch für Einsätze in Afghanistan und im Kosovo hatte er sich beworben. Doch dann kam das Studium dazwischen, so dass er nach 18 Monaten die Bundeswehr verließ. Das war 2008. Vier Jahre später trat er in die RK Unlingen ein. „Ich war erst froh, dass ich raus war, bin dann aber über Freunde wieder dazugekommen.“

Gegenseitige Unterstützung

Danach gefragt, was das Reservisten-Dasein für sie ausmacht, antwortet Lohner ganz klar: „Die Kameradschaft steht an erster Stelle.“ Augustin sieht das genauso. Die spüren die Reservisten vor allem bei den Wettkämpfen, die regelmäßig stattfinden. Dabei handelt es sich um militärische Vielseitigkeitswettkämpfe, bei denen Schießen, Hindernisläufe und die Demonstration der Sanitätsausbildung auf dem Programm stehen. „Da tut’s auch manchmal weh und man muss seinen Schweinehund überwinden“, erklärt Augustin. Wer mal nicht so fit ist, wird aber nicht einfach überholt. „Da wird dann der Rucksack abgenommen, damit wir gemeinsam ans Ziel kommen“, betont Lohner und Augustin ergänzt: „Das schweißt zusammen.“ Schließlich geht man ja auch als Mannschaft an den Start.

Aber auch beim monatlich stattfindenden Kameradschaftsabend wird – wie der Name schon sagt – die Kameradschaft gepflegt. Man diskutiert und lacht miteinander, egal ob man 20 oder 80 Jahre alt, ob man Akademiker oder Hilfsarbeiter ist. „Das ist komplett unproblematisch“, sagt Lohner. Immerhin ist bei 124 Mitgliedern auch eine Frau dabei.

Bereiten sich die Reservisten auf einen Wettkampf vor, kann es auch schon mal zu lustigen Begegnungen kommen. Das Schwimmen in Kleidung wird nämlich im Göffinger Freibad trainiert. „Da schauen die anderen Badegäste dann schon komisch“, weiß Lohner. „Aber dann erklärt man das einfach.“

Zu den Aufgaben eines Reservisten gehören allerdings nicht nur die militärischen Wettkämpfe. „Wir sehen uns als Mittler zwischen Bundeswehr und Gesellschaft“, erklärt der RK-Vorsitzende. Wobei auch ein Reservist den Status eines Soldaten hat, „mit allen Rechten und Pflichten“. Die Uniform darf deshalb nicht außerhalb von so genannten Dienstlichen Veranstaltungen (DVag) getragen werden.

Zu den Aktivitäten der Truppe gehören beispielsweise die Sammlung für den Volksbund deutscher Kriegsgräberfürsorge, das Ferienprogramm und die Teilnahme am Heimkehrertreffen auf dem Bussen. Und beim Kriegerjahrtag versehen die Unlinger Dienst als Ministranten. Das alles und die große Feier des 50-jährigen Bestehens im vergangenen Jahr hat der RK kürzlich die Auszeichnung „RK des Jahres 2016“ der Landesgruppe Baden-Württemberg eingebracht (die SZ berichtete).

Nichtsdestotrotz haben die Reservistenkameradschaften seit der Abschaffung der Wehrpflicht Nachwuchsprobleme. „Die Mitgliederzahlen werden weniger“, stellt Martin Lohner fest. Deshalb sei man auf die freiwillig Wehrdienstleistenden und auf Zeitsoldaten angewiesen. Auch Freiwillige, die keine miltitärische Ausbildung absolviert haben, können Mitglied bei einer Reservistenkameradschaft werden. Allerdings dürfen sie dann nicht an Dienstlichen Veranstaltungen teilnehmen.

Der neue Vorstand der RK Unlingen

Die Reservistenkameradschaft Unlingen hat auf ihrer Hauptversammlung Anfang April die Vorstandschaft neu gewählt.

Vorsitzender: Feldwebel d.R. Martin Lohner

Erster stellvertretender Vorsitzender: Hauptgefreiter d.R. Daniel Augustin

Zweiter stellvertretender Vorsitzender: Obergefreiter d.R. Johannes Roth

Schriftführer: Stabsunteroffizier d.R. Markus Müller

Kassierer: Leutnant d.R. Rainer Fuchs RK

Beisitzer: Hauptmann d.R. Josef Rettich, Obergefreiter d.R. Peter Schönweiler

Der Kameradschaftsabend der RK Unlingen findet jeden dritten Dienstag im Monat statt. Wer Lust, kann gerne vorbeischauen. Weitere Informationen zur Reservistenkameradschaft Unlingen gibt es unter

www.rk-unlingen.de