Unlinger Kung Fu´ler starten bei Meisterschaft /Neuaufnahmen

Nach drei Jahren Pause fand wieder das erste Kung Fu Turnier des Traditionellen Kung Fu Verband-Deutschland e.V. (TKV) in Regensburg statt. Das Turnier wurde von der Nam Wah Pai- Schule aus Bernhardswald bei Regensburg ausgetragen und hatte seinen Schwerpunkt auf die Kategorien für Kinder und Jugendliche gelegt. Dabei galt es das durch viel Fleiß Gelernte, in den Formenkategorien dar zu bieten und in den Kampfkategorien effektiv einzusetzen. Die Stimmungen stiegen und fielen zwischen Sieg und Niederlagen auf und ab und endeten mit einer schönen Erinnerung, bei der gemeinsamen Pizza, nach dem Turnier.

An dem Turnier nahmen rund 200 Starter teil, welche vorwiegend aus dem süddeutschen Raum kamen. Das Kung Fu Unlingen reiste mit einem Team aus 18 Personen, das aus Teilnehmern, Coaches und offiziellen Schiedsrichtern bestand, an. Die Jüngsten im Team wurden von treuen Fans in Form der Eltern begleitet, die ihre Sprösslinge fleißig anfeuern konnten.

Die ersten Wettkämpfe fanden in den Formenkategorien statt. Einen 2. Platz konnte sich Wladimir Babtschuk sowie einen 3. Platz Genry Eiberspach in den Waffenlosen Kategorien sichern. Bei den Damen konnte sich Xenia Sierra Gómez einen 1. Platz und Waldemar Babtschuk bei den Herren einen 3. Platz sichern.

Darauf folgten die Kampfkategorien. Bei den Kindern ab 5 Jahren galt es im Rumble sich Punkte in Form von Bändchen, die am Gürtel der Kontrahenten befestigt wurden, zu erkämpfen. Das Hauptziel ist es, durch Greif- und Abwehrtechniken, auf spielerische Weise, Zweikampfsituationen zu erlernen und als erster alle Bändchen des Gegenübers und somit Siegpunkte zu hohlen. Hier konnten sich die Unlinger 5 Platzierungen erringen. Die 6-jährige Lea Vrhovac – die jüngste Starterin aus Unlingen – erkämpfte sich hier den 2. Platz. Die Geschwister Danna, Lanna und Jamie Knutas erhielten den 1., 2. und 3. Platz. Ein weiterer 1. Platz ging an Genry Eiberspach, der mit seinen 12 Jahren sozusagen in der „Seniorenklasse“ angetreten war.

Darauf folgten die Leicht- und Semikontaktkämpfe, bei welchen sich unsere Kämpfer Oliver Matysek und Wladimir Babtschuk jeweils einen 3. Platz erkämpfen konnten . Einen stolzen 2. Platz holte sich Genry Eiberspach. Für die Erwachsenen galt es im Vollkontakt anzutreten, wobei aus Unlingen nur Waldemar Babtschuk gestartet war und sich einen hart verdienten 1. Platz sicherte.