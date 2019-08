Unlinger Konrektorin wechselt nach Rottenacker

Katrin Tress, bisher Konrektorin an der Grund- und Werkrealschule Unlingen, wechselt nach Rottenacker. Dort wird sie neue kommissarische Schulleiterin an der Grundschule.

Bürgermeister Karl Hauler teilte mit, dass sie vom Staatlichen Schulamt bestellt worden ist. „Herzlich willkommen“, schreibt er in einer Mitteilung, „wir freuen uns sehr“. Katrin Tress war bereits vor wenigen Jahren Konrektorin in Munderkingen und wohnte zu der Zeit in Rottenacker in der Bogenstraße direkt beim Rathaus. „Sie kennt die Region und die Menschen hier, wir hoffen, dass es ihr an der neu sanierten Grundschule so gut gefällt, dass das Kommissarische alsbald Vergangenheit wird“, so Hauler. „Wir werden unsere Schule mit zusätzlichen Sekretariatsstunden und voraussichtlich ausgebautem Betreuungsangebot außerhalb der Unterrichtszeiten weiter fördern“.

Katrin Tress hat ihr Studium in Ludwigsburg und ihr Referendariat in Blaustein absolviert. Ab 2005 war sie Lehrerin in Oberstadion und parallel dazu ab 2008 Lehrbeauftragte am Seminar in Laup-heim. 2011 wurde Konrektorin an der Grund- und Werkrealschule Munderkingen. Von 2015 bis heute war sie Konrektorin an der Grund- und und Werkrealschule Unlingen.