Unlinger Kinderkrippe auf der Zielgeraden

Die geplante Kinderkrippe in Unlingen kann wahrscheinlich im April eröffnen. Darüber informierte die Unlinger Hauptamtsleiterin Melanie Glocker am Montagabend im Gemeinderat. Die Krippe für Kinder bis 3 Jahren wird im bisherigen Kindergarten „Bussakendla“, im Haus Fetzer, beheimatet.

Nach dem Auszug der Kindergartenkinder in den neuen, provisorischen Kindergarten „Wiesenkinder“ in der Schule, konnte die Umnutzung des bisherigen Kindergartens in Angriff genommen werden. Eine Sicherheitsbegehung hat stattgefunden, die Vorgaben aus dieser Begehung und die des Kommunalverbands für Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS) sind noch umzusetzen, aber „es sieht sehr gut aus“, so die Hauptamtsleiterin. Nach aktuellem Stand ist die Einrichtung der Krippe in den bisherigen Räumlichkeiten des Kindergartens möglich.

Eröffnung im April geplant

„Wir sind dabei die erforderliche Betriebserlaubnis einzuholen“, informierte Melanie Glocker die Gemeinderäte. Zudem müssten noch die passenden Möbel, Geschirr, Spiele und weitere Dinge angeschafft werden. Nach Eingang der Betriebserlaubnis könne die Krippe voraussichtlich im April eröffnet werden.

Nach bisherigen Planungen kann mit dem aktuell gegebenen Personal in der Krippe eine Betreuungszeit von 44 Stunden in der Woche angeboten werden. Dieser Betreuungsumfang sei im Krippenbereich üblich. Die Öffnungszeiten sind wie folgte geplant: Montag bis Donnerstag jeweils von 7 bis 16.30 Uhr und freitags von 7 bis 13 Uhr. Die Eltern können voraussichtlich aus drei Modellen wählen: Regelbetreuung, verlängerte Öffnungszeiten und Ganztagsbetreuung.

Beiträge werden noch festgelegt

Egal welche Form sie wählen, alles hat für die Eltern seinen Preis. Doch wo der liegt, ist noch nicht klar. Dies muss im Gemeinderat noch öffentlich beraten und festgelegt werden. „Die Beschlussfassung zur Einrichtung einer eingruppigen Kinderkrippe und die Festlegung der Elternbeiträge erfolgt in der nächstmöglichen Gemeinderatssitzung, die eine größere Zuhörerschaft zulässt“, heißt es von der Verwaltung.

Eine Entscheidung ist allerdings schon gefallen: In Absprache mit den Erzieherinnen sei vereinbart worden, dass die bereits angemeldeten und dort betreuten Kinder solange in der Krippe bleiben können, bis sie ganz regulär mit Vollendung des dritten Lebensjahrs in den Kindergarten „Wiesenkinder“ wechseln. Es wäre aus pädagogischer Sicht nicht sinnvoll, wenn die Kinder schon nach so kurzer Zeit wieder umziehen müssten. Außerdem sei es auch ein Vorteil, „dass schon Kinder in der Krippe sind, die eingewöhnt sind“, so Melanie Glocker im Rat.