Unlinger Kinder sind besonders fit

Der Unlinger Kindergarten „Unterm Storchennest“ hat im Rahmen des landesweiten Projekts „Komm mit in das gesunde Boot“ hervorragend abgeschnitten. Vertreter aus 32 baden-württembergischen Kindergärten wurden in Stuttgart von Staatssekretär Volker Schebesta für ihr Engagement und Mitwirken an der Gesundheitsstudie ausgezeichnet.

„Leider stehen immer häufiger Fastfood und Fertiggerichte auf dem Speiseplan der Kinder. Das Programm der Baden-Württemberg Stiftung arbeitet gegen diese Entwicklung und legt den Grundstein für eine gesunde Lebensführung“, stellte der Staatssekretär fest. Damit Kinder frühzeitig lernen, wie wichtig gesunde Ernährung, sinnvolle Freizeitgestaltung und ausreichend Bewegung sind, hat die Baden-Württemberg-Stiftung das Programm Komm mit in das gesunde Boot initiiert. Wie sich das Programm auf die körperliche und psychische Gesundheit von Kindergartenkindern auswirkt, wird in einer landesweiten Gesundheitsstudie untersucht.

1000 Mädchen und Jungen im Alter von drei bis fünf Jahren aus 62 Kindergärten in Baden-Württemberg haben an der Gesundheitsstudie teilgenommen. Experten des Universitätsklinikums in Ulm erhoben Daten zu sportmotorischen und ernährungswissenschaftlichen Kompetenzen der Kinder. Geprüft wurden Sportmotorik und Ernährungswissen sowie Wohlbefinden, Körpermaße und Bewegungspräferenz. Dabei wurden Tests wie Standweitsprung, Einbandstand , Beweglichkeit, Drei-Minuten-Lauf, Benennung und Zuordnung von Obst und Gemüsesorten, Wissen über gesunde und ungesunde Lebensmitte gemacht.

Auch der Kindergarten in Unlingen hat das „Gesunde Boot“ seit 2016 in den Kindergartenalltag integriert und an der wissenschaftlichen Untersuchung mitgewirkt. Zwei Handpupen, die Piraten „Finn und Fine“, führten durch das Projekt. Die Kinder erlebten mit ihnen viele interessante und lustige Bewegungs-, und Ernährungsabenteuer. Im Rahmen der begleitenden Gesundheitsstudie hat der Unlinger Kindergarten ein sehr gutes Ergebnis erzielt, freut sich die Leiterin Monika Mößlang: „Unsere Kinder haben in fast allen Bereichen besser abgeschnitten als der gesamte Studiendurchschnitt.“

Alle Kindergärten, die an der Gesundheitsstudie mitgewirkt haben, erhielten für ihren Einsatz nicht nur eine Urkunde – ihnen wurde auch offiziell die Plakette „Wir sind an Bord!“ verliehen. Diese bescheinigt, dass sich die Einrichtung beim Thema „Gesunde Ernährung und Bewegung“ besonders engagiert und Erzieher gemeinsam mit Eltern und Kindern an einem Strang ziehen. Bei diesem Programm sitzen sprichwörtlich alle in einem Boot. „Wir haben uns über dies Auszeichnung sehr gefreut und die Plakette bereits an unserer Hauswand im Eingangsbereich für alle sichtbar angebracht“, berichtet Monika Mößlang.