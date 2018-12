Unlinger bringen viele Medaillen heim

Auf der Internationalen Vorarlberger Landesmeisterschaft haben sich elf Kämpfer aus Unlingen mit Schülern aus anderen Ländern und Schulen der Kampfkünste gemessen. 77 Schulen mit rund 500 Startern aus zwölf Nationen und drei Kontinenten Schulen waren in Bregenz mit großer Freude am Start. Die Unlinger Kung Fu’ler waren sehr gut mit dabei. Es war ein großartiges Turnier, bei dem jeder Teilnehmer viel Erfahrung mit nach Hause nehmen konnte.

Lutz Rößler, Felix Halbherr und Shifu Antonio Sierra Gómez unterstützten das Team als Betreuer und Coach. Shifu Andreas Moog war als Schiedsrichter mit dabei. Die Unlinger Kämpfer holten sich insgesamt 24 Platzierungen, 6 x Gold; 5 x Silber und 13 x Bronze. Hiervon wurden elf Platzierungen in den Formen und 13 Platzierungen im Kämpfen erreicht. Goldmedaillen erreichten in der Kategorie Faustformen Alexandra Babtschuk, Felix Halbherr und Juliana Halbherr. In der Kategorie Waffenformen erreichte Erik Schweizer den 1. Platz und in der Kategorie Rumble erreichten den 1. Platz Alexandra Babtschuk und Danai Sierra Gómez.