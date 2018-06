Unlingens Haushalt wächst um eine Million Euro

„Der Haushaltsentwurf 2018 enthält nichts Spektakuläres“ stellte Bürgermeister Richard Mück als Eingang zur Präsentation der Einzelposten fürs neue Jahr fest. Trotz mancher Zusagen sei Unlingen nach wie vor auf Unterstützung durch die öffentliche Hand angewiesen.

In komprimierter Form führte Berthold Trett als Fachbeamter für Finanzen der Gemeinde Unlingen die Gemeinderäte durch den detailliert ausgearbeiteten Haushaltsentwurf 2018.

Im Verwaltungshaushalt, der rund 5,6 Millionen Euro umfasst, sind Kosten für die in diesem Jahr in Unlingen stattfindende Bürgermeisterwahl enthalten. Sachkostenbeiträge für Haupt- und Werkrealschüler gehen im Vergleich zum Vorjahr zurück, da nur noch 33 Schüler diese Schulart besuchen. Im vierten Bauabschnitt des Baugebiets „Vöhringer Weg IV“ sollen für 300 00 Euro Vermessungen für neue Bauplätze durchgeführt werden. Die Straßenlänge für Gemeindeverbindungsstraßen hat sich auf nunmehr 20,3 Kilometer erhöht, da die Ehinger Straße bis zur Einmündung in die Ortsumfahrung der B 311 zur Gemeindeverbindungsstraße abgestuft wurde. Besondere Maßnahmen sind in diesem Bereich nicht vorgesehen. Dies gilt auch für den Bereich der Feldwege, da in den Vorjahren umfangreiche Ausbesserungen vorgenommen worden sind. Der bereits mehrmals veranschlagte Bau einer Fischtreppe an der Kanzach wird in den Vermögenshaushalt umgeschichtet. Die Gelder der Landkreisdeponie sind im Jahr 2017 ausgelaufen, neue Einnahmen sind nicht mehr zu erwarten.

Im Bereich des Vermögenshaushalts mit seinem Umfang von etwa 4,1 Millionen Euro sind manche Vorstellungen noch nicht konkret erkennbar. So ist in den kommenden Jahren vorgesehen, den Kindergarten in Uigendorf und im Haus Fetzer zu schließen. In den Gebäuden der Donau-Bussen-Schule soll ein neuer Kindergarten mit Kinderkrippe integriert werden. Für das erste Planjahr sind 20 000 Euro veranschlagt. 50 000 Euro sind für die Beteiligung am Hallenbad Riedlingen vorgesehen, weitere 60 000 Euro für geologische Untersuchungen von Baugebieten.

Im Planjahr soll als großes Projekt mit dem Ausbau der Ortsmitte begonnen werden. Dazu zählen Grunderwerbe in der Ortslage, um innerörtliche Erschließungsflächen zu schaffen wie auch Straßen, Kanalarbeiten und Wasserversorgung. „Möglicherweise können manche dieser Vorhaben erst im Jahr 2019 aktuell werden“ kommentierte Bürgermeister Mück die Ausführungen seines Kämmerers. Für den Bau einer Werkstatt bei der Verbandskläranlage Riedlingen in Höhe von 420 000 Euro beträgt Unlingens Anteil gut 34 200 Euro.

Der Umbau des ehemaligen Schulhauses Möhringen zu einem Dorfgemeinschaftshaus hat bereits mehrere Anläufe zu verzeichnen. Da bisher keine Ausgaben angefallen sind, wurde das Projekt mit knapp 740 000 Euro erneut veranschlagt. Inzwischen liegen bewilligte Zusagen vor über 243 000 Euro aus dem ELR-Programm und 800 00 Euro aus dem Ausgleichsstock. Dazu sollen rund 62 000 Euro aus dem kommunalen Investitionsprogramm mit eingesetzt werden. Damit steigt die Möglichkeit, das angestrebte Ziel zu erreichen.

An der Errichtung eines Gemeindesaals durch die katholische Kirchengemeinde beteiligt sich die Gemeinde mit einem zehnprozentigen Anteil der geschätzten Nettokosten in Höhe von 49 000 Euro.

Für den Bau der Fischtreppe an der Kanzach werden 130 000 Euro veranschlagt. Auf die ursprüngliche Absicht, einen Zuschussantrag zu stellen, wird nun verzichtet, da die Gemeinde hierzu Ökopunkte in vollem Umfang erhält. Somit wird der Bau im Haushaltsplan 2018 von der Gemeinde voll finanziert.

Um all diese Maßnahmen im Vermögenshaushalt finanzieren zu können, muss wohl eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von etwa 2,3 Millionen Euro in Betracht gezogen werden. Dennoch bleibt der Restbestand deutlich über der Mindestvorgabe, zumal von einer Zuführung von knapp 490 000 Euro aus dem Verwaltungshaushalt ausgegangen wird. Die Kredittilgungen werden wie im Vorjahr mit 50 000 Euro angesetzt. Damit müsste Unlingen bis zum Ende des Jahes 2018 keine Kredite mehr vorweisen müssen.

Ohne weiteren Kommentar nahm der Gemeinderat den vorgelegten Entwurf des Haushaltsplans 2018 zur Kenntnis. Einstimmig genehmigte er den Gesamtumfang in Höhe von rund 9,7 Millionen Euro mit den Teilgebieten von etwa 5,6 Millionen Euro für den Verwaltungs- und rund 4,1 Millionen Euro für den Vermögenshaushalt.