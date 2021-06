Traktorkonzert mit den „Dorfrockern“

Ein Autokino hat es kürzlich erst in Hailtingen gegeben. An Fronleichnam erfreuten die „Dorfrocker“ das Publikum in Unlingen mit einem „Traktorkonzert“. Teilnehmen durfte, wer mit beziehungsweise auf einem Traktor anrollte. Das Trio aus Franken hat vor allem in der Agrarcommunity eine große Fangemeinde; ihr Hit „Der King“ ist ebenso eine Hommage an die Landwirte wie die aktuelle Bauernhof- und Landwirtschaftstour. Auch das Konzert in Unlingen, an dem 120 Traktoren zugelassen waren, war ausverkauft.