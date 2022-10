Tabata Training beim SV Unlingen startet

Es geht bald los mit dem Tabata Training beoim SV Ulingen. Der Kurs startet laut Mitteilung des Vereins am Dienstag, 8. November, um 17.45 Uhr im Sportheim Unlingen. An zehn Abenden stehen jeweils 60 Minuten lang verschiedene Übungen auf dem Programm. In einem abwechslungsreichen Trainingsprogramm werden die Muskeln trainiert, und es wird sich gezielt den Problemzonen Bauch, Beine und Po gewidmet. Es handelt sich um einen Mix aus klassischem Bauch-Beine-Po, gepaart mit einem effektiven Intervalltraining mit abwechslungsreichen Übungen zur Kräftigung, Straffung und Dehnung der Muskulatur. Der kurze und intensive Wechsel von Belastung und Erholung beim Tabata Training regt die Fettverbrennung an und wirkt somit figurformend. Die Kursgebühr beträgt für Mitglieder des SVU: 50 Euro, Nichtmitglieder bezahlen 60 Euro. Kursleiterin ist Fitnesstrainerin Melanie Daz. Bitte sportliche Kleidung tragen und eine Gymnastikmatte mitbringen.

Dieser impulsive Mix aus Be- und Entlastung eignet sich sowohl für Sporteinsteiger, Abnehmwillige als auch Athleten, für alle, die Körperfett reduzieren und ihre allgemeine Ausdauer verbessern möchten, schreiben die mitglieder der Turnabteilung.

Anmeldungen unter: www.sv-unlingen.de