Symphonische Blasmusik in bestechender Vielfalt

Durchweg hochkarätige symphonische Blasmusik in der enormen Registervielfalt des Musikvereins Unlingen prägte sein Jahreskonzert als markantem Beitrag zum 190-jährigen Bestehen des Vereins. Selten gehörte Werke spiegelten die Bandbreite der Kapelle wider, an der sich auch Vertreter von Kirchen und Kommune sowie die Ehrenmitglieder erfreuen konnten.

Werke von Philip Sparke gehören, so die Moderatorin Theresa Rehm, seit Jahren zum festen Bestandteil eines Konzerts mit dem Musikverein Unlingen. Im Jubiläumsjahr 2019 hat Dirigent Bernd Buck mit „Jubilee Overture“ ein klassisches Werk aus der Sparte Symphonische Blasmusik an den Anfang des Konzerts gestellt. Klare Fanfaren passten zu herrlich aufstrebenden Tendenzen des Orchesters in Verbindung mit rhythmischen Einschüben. Auch Tempo- und Taktwechsel, durchweg gut gemeistert, erhöhten die Anforderungen an die konzentriert agierenden Akteure in der Vielzahl der Register als grandiosem Konzertauftakt.

Der Amerikaner Rossano Galante, 1967 geboren, hat sich als ausgebildeter Trompeter erst der Filmmusik verschrieben, ehe er themenunabhängige Werke komponierte. Dazu gehört „Gods Country“. In einem farbenprächtigen großformatigen Landschaftsgemälde nimmt er die Zuhörer mit in die schönsten Gegenden Nordamerikas. Gerade die Vielfalt an Themen und Registerverbindungen zeigte den hohen Stand von Unlingens Musikern in solistischen und orchestral kompakten Sequenzen.

Mit den „Symphonic Dances“ aus der Feder des jungen japanischen Komponisten Yosuke Fukuda soll man aus einem Flugzeug den Blick über die Vielfalt der Welt entdecken und in sich reflektieren. Die „Renaissance Dances“ zielen nach Europa in der Zeit des 15. Jahrhunderts. Zarte Passagen aus des Zeit des höfischen Tanzes wechseln in klangintensiver Verarbeitung des gleichen melodiösen Motivs. Der nachfolgende Tango weist in sein Heimatland Argentinien. Erst allmählich treten typisch melodische und vor allem rhythmische Komponenten in den Vordergrund. So entwickelt sich dieser Tanz zu einer hörenswert bemerkenswerten Szenenfolge. Mit solistischen Passagen und ungewöhnlichen jedoch äußerst interessanten Registerkombinationen verbindet der Komponist seine Gedanken und Erkenntnisse aus der Welt der Rodeos im Westen der Staaten bei „Hoedown“. Rasante Passagen mit Elementen des Jazz ergeben ein mitreißendes Klangspektakel, das an Dirigent und Musiker hohe Anforderungen stellte. Nicht nur hier konnte Dirigent Buck voll Genuss aus dem Reichtum der Register seiner Kapelle schöpfen. Mit einer prickelnden Wiedergabe voll Leidenschaft eines orientalischen Bauchtanzes rundet Fukuda die vier Sätze seines ungewöhnliches Werks, das mit viel Beifall der zahlreichen Zuhörer in der Gemeindehalle gewürdigt wurde.

Marina Schlaucher als zweite Moderatorin stellte nun Pinocchio vor. Verschiedene Charaktere der Geschichte werden von Alex Poelman in der Sprache der Musik eindrucksvoll beschrieben. Raffinierte Rhythmuspassagen und differen zierte Solis wechselten mit behenden Sequenzen quer durch das Orchester als ganz unterschiedliche Beispiele von Streichen und Stimmungen aus dem Leben Pinocchios.

Hinter „The Ghost Ship“ von Jose Alberto Pina verbirgt sich eine Schiffstragödie des 20.Jahrhunderts. Auf musikalische Weise unter Einsatz von einem Cello und einer Harfe werden detaillierte Geschichte voll Liebreiz und Wehmut, voll Sehnsucht und Tragik erzählt. Für Unlingens Musiker erneut eine Fundgrube voller Emotionen für virtuoses und hochkarätiges Musizieren, nicht nur in der agilen Percussionsabteilung.

Aus dem reichen Potenzial von John Williams hat Johan de Meij ein höchst anspruchsvolles Medley mit Ausschnitten aus „Krieg der Sterne“ und „Das Imperium schlägt zuück“ zusammengefügt. Von zartem Piano bis zu fulminantem Forte mit beträchtlichen Schwierigkeiten reicht der Anspruch des Werks, Kapellen der Ober- und Höchststufe wie dem Musikverein Unlingen passend auf den Leib geschneidert.

Konzertantes melodisches und rhythmisches Musizieren wurden mit viel Beifall bedacht, von den Musikern mit dem schmissigen Marsch „Jubelklänge“ passend erwidert.