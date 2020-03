SV Unlingen ist vorzeitig Meister

Am letzten Heimspieltag in der Volleyball-Bezirksliga hat der SV Unlingen mit Siegen gegen den Tabellenzweiten TSV Eningen III mit zwei Punkten Abstand und den Tabellendritten VC Baustetten die Meisterschaft bereits vor dem letzten Spieltag am 21. März perfekt gemacht.

In einer gut gefüllten Gemeindehalle startete der SVU nervös gegen Eningen und brauchte ein wenig Anlauf, um in die Partie zu kommen. Das Eninger Team, das mit ehemaligen Spielern aus der Regionalliga den Aufstieg anstreben sollte, machte es dem SVU nicht leicht. Immer wieder konnten die Gäste mit starken Aufschlägen das Aufbauspiel der Unlinger stören. Schnell führten die Eninger mit fünf Punkten. Der SVU konnte zwar teilweise aufholen, aber am Schluss war Eningen konzentrierter und siegte mit 25:22. Der zweite Satz war geprägt von umkämpften Ballwechseln. Keine Mannschaft konnte sich absetzen und jeder Ball wurde auch in unmöglichen Situationen wieder zurückgespielt. Schöne Angriffsbälle waren die Seltenheit und das Spiel war etwas zerfahren. Zum Satzende waren die Unlinger aber am Drücker und gewannen mit 25:22. Im dritten Durchgang kamen die Unlinger druckvoller aufs Feld. Der Block stand besser und die eigenen Angriffe kamen durch. Lohn war die Satzführung nach dem 25:22.

Der Gastgeber marschierte im vierten Satz Punkt für Punkt zielstrebig Richtung Satzende. Die Unlinger Herren wollten die Entscheidung und machten Druck. Sehenswerte Ballwechsel, in denen es drei- bis viermal hin und herging und der SVU dann noch die Angriffe gekonnt wuchtig abschloss, bescherten dem SVU eine solide Führung. Nach dem 25:22 lagen sich die Spieler tanzend in den Armen. Der Sieg bedeutete inn der Tabelle einen Fünf-Punkte-Vorsprung vor dem Verfolger.

Nach der Pause ging es in das zweite Spiel. Die Unlinger brauchten mindesten einen Punkt und konnten sich somit sogar eine 2:3-Niederlage leisten. Der Start war gut in das Spiel und es versprach vorerst eine klare Sache zu werden. Unlingen führte nach einer Aufschlagserie, doch Baustetten fing sich wieder und holte auf. Zum Satzende waren es aber die Unlinger, die den Satz für sich entschieden. Doch nun machte sich der Kräfteverschleiß bemerkbar und in den Sätzen zwei und drei war Unlingen nicht mehr in der Lage, das Spiel an sich zu reißen. Baustetten spielte gut und hielt die Unlinger auf Distanz. Erst im vierten Satz rotierte der SVU seine Aufstellung und man war wieder motivierter unterwegs. Die Angriffe kamen durch und mit Fortschreiten des Satzes kam auch der Glaube an die eigene Stärke zurück. Mit guten Aufschlägen und einem gut stehenden Block erzwang der SVU den Tiebreak. Es ging immer hin und her, aber keine der Mannschaften setzte sich ab. Baustetten spielte gut und Unlingen musste um jeden Punkt kämpfen. Letztlich waren es Kleinigkeiten, die die Mannschaften trennten und die Unlinger schlossen zum 16:14 ab.