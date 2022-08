SV Unlingen feiert seinen Familientag 2022

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Wir sind eine Familie“ - mit einem besonderen Gottesdienst rund um das Grün des Sportgeländes in Unlingen startete der Familientag 2022 mit vielen Gästen. In diesem feierlichen Gottesdienst, der alle im Sport miteinander verbundenen Generationen und Familien sammelte, schaffte es Pater Alfred mit seiner offenen Art die jüngeren wie auch die älteren Besucher anzusprechen. Am Ende der Heiligen Messe wurde ein Baum zum Gedenken an die verstorbenen Vereinsmitglieder des Sportfamilie SV Unlingen gepflanzt und gesegnet. Direkt im Anschluss öffnete das Sportheim seine Pforten zum Frühschoppen, welcher nahtlos zum Mittagstisch mit vielseitigem und leckerem Angebot überging. Parallel dazu konnten sich die Kleinsten der Abteilung Fußball mit ihren ersten sportlichen Schritten präsentieren und es wurden zeitgleich mehrere Spiele durchgeführt. Schön war es auch, unsere Fußballfreunde des SV Daugendorf mit vielen talentierten Spielern begrüßen zu dürfen.

Das Fußball-Kleinfeldturnier prägte den sportlichen Nachmittag. In spannenden Partien mit Fußballern aller Generationen von 10 bis über 50 Jahren trafen verschiedenste Teams aufeinander, um sich sportlich und kameradschaftlich zu messen. Am Ende des Tages konnte sich die Mannschaft der Reservisten Unlingen als Turniersieger durchsetzen und damit gleichzeitig ihren Titel aus dem Jahr 2019 verteidigen. Aufgelockert wurde das nachmittägliche Programm durch die Präsentationen der verschiedenen SVU-Abteilungen. Bei den U17-Volleyballern flog der Ball kontrolliert und mit viel Schwung über das Netz - hier scheint die Zukunft der Abteilung gesichert zu sein. Die Abteilung Kung Fu faszinierte durch seinen Löwentanz, der Glück für die Zuschauer und den Gesamtverein symbolisieren soll. Die Breakdancer der Abteilung Turnen rockten zu Hip-Hop-Rhythmen auf der Sonnenterrasse des Sportheims und bekamen kräftigen Applaus.

Spannung kam nochmals am späten Nachmittag auf, als die Tombola ausgelost wurde, unter anderem mit einem Wochenende „Badezuber“ von Schwaben-Fass und einer Fahrt mit dem Heißluftballon. Neben den Gewinnern der Tombola gab es viele glückliche Gesichter, die diesen SVU-Familientag in einer tollen Gemeinschaft genießen konnten. Die gemütlichen Abendstunden eines sonnigen Familiensonntags haben die Veranstaltung des SV Unlingen in geselliger Runde rund um das Sportgelände ausklingen lassen.