Stromausfall in Unlingen durch „Baggerbiss“

Ein „bissiger“ Bagger hat am späten Montagvormittag eine der drei Phasen eines 20 000 Volt leitenden Erdkabels der Netze BW bei Gauingen erwischt. Das führte um 11.42 Uhr zu einem Defekt an einem Kabelendmasten bei Unlingen, womit es erst zum Ausfall der beiden betroffenen Stromkreise kam. Betroffen waren laut Mitteilung des Stromversorgers neben Unlingen und Gauingen vor allem Pflummern, Mörsingen, Friedingen und Ittenhausen.

Die Zentrale Leitstelle hatte unmittelbar nach dem ersten Fehler die Bereitschaft in Marsch gesetzt, die deshalb schon um 11.44 Uhr mit Hilfe von Schaltmaßnahmen einen großen Teil der Haushalte und Betriebe wieder ans Netz brachte. Um 12.04 Uhr war auch Gauingen wieder am Netz. Im Anschluss konnten zwischen 12.06 und 12.33 Uhr durch weitere Schaltmaßnahmen auch die Unlinger Anschlüsse wieder versorgt werden.

Das beschädigte Erdkabel wurde noch am Montag repariert und wird im Laufe des Dienstags wieder in den Normalbetrieb genommen. Dann soll auch der defekte Kabelendverschluss in Unlingen ausgewechselt werden.

Bei der Netze BW wird das 20.000 Volt-Mittelspannungsnetz grundsätzlich in Form ‚offener Ringe‘ aufgebaut, so dass im Störungsfall beschädigte Abschnitte – in der Regel zwischen 2 Ortsnetzstationen –‚herausgeschaltet‘ (von der Versorgung abgeschnitten) werden können. Durch Umschaltungen innerhalb der Ringstruktur können diese betroffenen Stationen wieder ans Netz genommen oder sozusagen „von der anderen Seite“ versorgt werden, bevor eine Reparatur beginnt. Diese sollte dann umgehend erfolgen, damit die Vorteile der Ringstruktur weiterhin gewährleistet sind und das Netz nicht übermäßig belastet wird.