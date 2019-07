Stilsicher mit hohem Spaßfaktor

Der Musikverein Unlingen feiert sein 190-jähriges Bestehen mit dem Kreismusikfest vom 26. bis 29. Juli. Ein Höhepunkt an dem langen Festwochenende ist der „Hurrikan der Blasmusik“ mit fünf Top-Bands am Festsamstag. Die SZ stellt die mitwirkenden Bands vor. Heute: Viera Blech.

Viera Blech wurde 2004 als Quartett gegründet und setzt sich aktuell aus sieben hochkarätigen Musikern zusammen. Die Musiker haben alle ein Musikstudium absolviert und sind international als Instrumentallehrer, Orchestermusiker oder freischaffende Künstler tätig. Martin Scharnagl ist der Leiter der Gruppe, die durch seine zahlreichen Eigenkompositionen und Arrangements einen unverwechselbaren und einzigartigen Stil erhält.

Die Vollblutmusiker sorgen für Blasmusik auf höchstem Niveau, Stilsicherheit in allen Genres und einem hohen Spaß- und Unterhaltungsfaktor. Viera Blech hat sich in den letzten Jahren durch den eigenen unverkennbaren Stil, durch die Kreativität und Vielseitigkeit, durch etliche Auftritte in ganz Europa und nicht zuletzt durch eigene Hits wie „Von Freund zu Freund“, „Augenblicke“ oder „Euphoria“ einen klingenden Namen in der Blasmusikszene gemacht.

50 Auftritte im Jahr

Jährlich gibt Vierablech rund 50 Konzerte in ganz Europa, zahlreiche Radio- und Fernsehauftritte und erhält Einladungen zu großen Blasmusikfestivals im In- und Ausland. Besondere Highlights waren große Festivals wie „Woodstock der Blasmusik“ (größtes Blasmusikfestival im deutschsprachigen Raum), die Ski-WM 2007 in Schweden und 2013 in Schladming, der Musikantenstadl in der Schweiz, zwei Konzertreisen nach Dänemark, sowie zahlreiche Auftritte bei Veranstaltungen und Sendungen von Funk und Fernsehen (ORF, Radio U1, Bayerischer Rundfunk, ServusTV).