Sterne für die kommunalen Kindertageseinrichtungen in Unlingen

Der Kindergarten „Wiesenkinder“, der Kindergarten „Kleiner Drache“ und die Kinderkrippe „Bussakendla“ in Unlingen wurden für ihre gesundheitsförderlichen Profile mit Sternen ausgezeichnet. Die Sterne werden innerhalb der Aktion „Sterne für Kindertagesstätten“ beim Landkreis Biberach (Gesundheitskonferenz) verliehen. Die Kindergärten „Wiesenkinder“ und „Kleiner Drache“ wurden mit den Sternen Bewegung und Ernährung ausgezeichnet. Die Kinderkrippe „Bussakendla“ mit dem Stern Ernährung. Eine Kindertageseinrichtung erhält einen Stern, wenn sie ein präventives Thema im Kitaalltag verankert und nachhaltig umsetzt. Die Kindertageseinrichtung bewirbt sich für die Auszeichnung, indem sie sich mit ihrem gesundheitsförderlichen Profil vorstellt. Die Projektidee liegt darin, Kindertageseinrichtungen zu bestärken, gesunde Lebenswelten zu schaffen, in denen allen Beteiligten die Entscheidung für einen gesunden Lebensstil leichtfällt. Die Kinder sollen von klein auf Lebenskompetenzen vermittelt bekommen, wie sie gesundheitsförderlich mit sich selbst und anderen umgehen können. So bieten die Kitas Möglichkeiten, sich mit Spaß zu bewegen und sich gesund zu ernähren, um schon in der Kindheit ein gesundes Aufwachsen zu fördern. Die Übergabe der Sterne erfolgte jeweils durch Frau Christine Schuster vom Landwirtschaftsamt (Patin für den Ernährungsstern) und Frau Kraus-Janik von der AOK Ulm-Biberach (Patin für den Ernährungsstern und Bewegungsstern) an die Leitungen der Einrichtungen.