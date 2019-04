Starke Jugendarbeit beim MV Unlingen

Der Musikverein Unlingen hielt bei seiner Hauptversammlung Rückschau auf das Jahr 2018. Höhepunkte waren das Jahreskonzert und das Annafest. Außerdem wurden an diesem Abend fünf Jugendliche für zehn Jahre aktive Mitgliedschaft im Musikverein Unlingen geehrt.

Der Vorsitzende Werner Gramsch berichtete über Aktivitäten, Auftritte und Höhepunkte wie das Jahreskonzert, den Jahresausflug nach Markt Allhau in Österreich und das Wertungsspiel beim Kreismusikfest. Der Musikverein Unlingen hat beim Wertungsspiel in Ertingen in der Kategorie „Höchststufe“ mit dem Prädikat „mit hervorragendem Erfolg“ teilgenommen. Für das noch junge Jahr 2019 stehen die ersten Höhepunkte bereits fest. So findet am 24. März das Jahreskonzert in der Gemeindehalle in Unlingen statt. Außerdem wird die Musikkapelle Unlingen beim diesjährigen Kreismusikfest in Hohentengen beim Wertungsspiel teilnehmen.

Der Musikverin Unlingen ist selbst Gastgeber für das das Kreismusikfest vom 26. bis 29. Juli. Der Auftakt am Freitag erfolgt mit der VR-Partynacht. Am Samstagabend findet der „Hurrikan der Blasmusik“ statt. Dank einer Drehbühne gibt es Unterhaltung ohne Umbaupausen. Für dieses Event gibt es bereits Tickets im Vorverkauf n. Am Sonntag werden morgens die Wertungsspiele stattfinden und am Mittag ein großer Umzug. Am Abend ist Sommernachtsparty mit den Albkrachern. Am Montag findet ein Kreisseniorennachmittag statt. Den Abschluss machen die umliegenden Musikkapellen am Bussen.

Kassier Peter Hausmann konnte auch in diesem Jahr wieder einen positiven Kassenstand präsentieren. Er berichtete ausführlich über die Kassenbuchungen. Die Kassenprüfer Georg Buck und Klaus Schirmer bestätigten eine tadellose Kassenführung.

Informativ und kurzweilig konnten die Anwesenden von Schriftführerin Simone Böttle erfahren, welche Auftritte und Veranstaltungen die die Musikerinnen und Musiker im vergangenen Jahr absolviert haben. Dirigent Bernd Buck hob in seinem Bericht das Jahreskonzert hervor. Außerdem wurden die Proben auf das bevorstehende Jahreskonzert und das Wertungspiel konzentriert und diszipliniert abgehalten.

Wolfram Halder berichtete in seinem Amt als Jugendleiter über den Stand der Jugendausbildung. Derzeit werden 131 Schülerinnen und Schüler ausgebildet. Es haben 14 Jugendliche erfolgreich an D-Lehrgängen teilgenommen. Wolfram Halder berichtet außerdem über die Aktivitäten und Auftritte des Anfänger-Ensemble und dem Vororchester. Des Weiteren berichtete Wolfram Halder über die Aktivitäten des Jugendausschusses, die über das Jahr hinweg unternommen wurden. Das Jugendblasorchester hatte auch wieder einige Auftritte wie das Jugendkonzert, ein Wertungsspiel, die besinnliche Feierstunde und das Spiel am Heiligabend in Göffingen.

Bürgermeister Erwin Hölz nahm anschließend die Entlastung der Vorstandschaft vor und bedankte sich bei allen Aktiven für den Einsatz zum Wohle des Musikvereins.

Für zehn Jahre aktive Mitgliedschaft im Musikverein Unlingen wurden fünf Jugendliche geehrt. Fanny Widmann, Niklas Gaupp, Jannik Gaupp, Melissa Kocher und Kathrin Ott wurde die Ehrennadel in Bronze vom Blasmusikverband Baden Württemberg verliehen. Für 30 Jahre fördernde Mitgliedschaft konnten in diesem Jahr elf Mitglieder geehrt werden. Für 40 Jahre fördernde Mitgliedschat konnte man ein Mitglied ehren und für 50 Jahre fördernde Mitgliedschaft konnte man acht Mitglieder ehren.

Für guten Probenbesuch konnte Werner Gramsch nur einen Musiker ehren. Der Registerpreis für die wenigsten Fehlproben im vergangenen Jahr ging erstmals an das Bassregister, die sich den Preis hart erarbeitet haben.

Bei den Wahlen wurden neu als Beisitzer Fabian Mayer und Sven Cortes in die Vorstandschaft gewählt. Bei den anderen Mitglieder der Vorstandschaft ergab sich keine Änderung.