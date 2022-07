Spendenübergabe am Jubiläumsfestabend des MV Uigendorf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Musikverein Uigendorf nutzte den festlichen Rahmen des traditionellen Ulrichsfestes vom 2. bis zum 4. Juli in Uigendorf, um dem Verein für familienunterstützende integrative Behindertenarbeit aus Biberach eine Spende in Höhe von 2000 Euro zu übergeben.

Als Auftakt zum 90+1-jährigen Jubiläumsjahr veranstaltete der Musikverein Uigendorf im vergangenen April ein Benefizkonzert mit dem Landespolizeiorchester Baden-Württemberg zugunsten des Vereins für familienunterstützende integrative Behindertenarbeit, kurz fiB. Der finanzielle Überschuss, der beim Konzert entstand, wurde durch einen zusätzlichen Beitrag des Musikvereins ergänzt und so konnten die Vorstände Carmen Fuchsloch, Oskar Gnant und Ralf Jedrysiak während des Festabends zum Jubiläum des Musikvereins eine Spende in Höhe von 2000 Euro an den fiB übergeben. Die Vertreterinnen des Vereins nahmen die Spende sehr gerne entgegen.

Der Verein wird das Geld nutzen, um neue Liederbücher anzuschaffen. Diese sind nicht nur mit Texten, sondern auch mit Bildern und Bildsprache ausgestattet, da viele Teilnehmer des Vereins nicht lesen können.