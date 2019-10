Sogar Stühle werden als Müll entsorgt

Im Rahmen der Zusammenarbeit der Kreissparkasse Riedlingen mit der Schwäbischen Zeitung betätigte sich eine Jugendgruppe des SV Unlingen, verstärkt durch einige Erwachsene, als Müllsammler. Mit der finanziellen Zuwendung durch die Sparkasse sollen Jugendtore für den Verein angeschafft werden.

„Es ist nicht zu fassen, was Menschen als Müll am Straßenrand auf ihre Art entsorgen“ ereiferte sich Wolfgang Winkler als Vorsitzender des Sportvereins Unlingen. Holz und Papier in verschiedenster Form, Batterien und Kleidung zu finden sei schon nichts Außergewöhnliches mehr. „Doch Baustahl und selbst zwei Stühle haben unsere Müllsammler angeschleppt.“

Zehn Jugendspieler des Vereins und fünf Erwachsene waren als Müllsammler für den Verein vier Stunden lang entlang der alten Bundesstraße von Unlingen nach Riedlingen sowie am Gemeindeverbindungsweg von Unlingen zur Eichenau unterwegs. „Das Müllsammeln war keine schwere Arbeit“ berichteten die Jugendlichen, „was uns am meisten gefreut hat, war die Tatsache, dass vorbeifahrende Autofahrer unsere Arbeit hupenderweise anerkannt haben. Vor allem ältere Leiute fanden unser Tun lobenswert.“

Armin Walter von der Kreissparksse Riedlingen überreichte Wolfgang Winkler als Vereinsvorsitzendem des SV Unlingen einen Scheck über 1800 Euro. „Wir unterstützen gerne derartige Aktionen“ betonte er. Durch die klare Abgrenzung, wofür die finanzielle Zuwendung bestimmt ist, sei der Bonus gut angelegt. Der SV Unlingen will durch die finanzielle Mithilfe der Kreissparkasse Riedlingen neue Jugendtore für den Verein anschaffen.