An einer Scheune in Dietelhofen (Gemeinde Unlingen) ist in der Zeit von Montag auf Dienstag die Sockelverkleidung gestohlen worden.

Der Sockel war laut Polizeiangaben mit einem Blech verkleidet. Das Kupferblech war etwa 13 Meter lang und 30 Zentimeter hoch. Die Polizei, Telefon 07371/9380, hat die Ermittlungen nach dem Dieb aufgenommen und bittet um Hinweise.