So war die Wallfahrt der Seelsorgeeinheit Bussen

Am Samstagmorgen machte sich die 45-köpfige Wallfahrergruppe der Seelsorgeeinheit Bussen auf den Weg zum Wallfahrtsort Maria Brünnlein in Wemding. Diakon Oliver Mayer, der die geistliche Begleitung übernahm, stimmte die Reisegruppe mit dem Morgenlob auf die zweitägige Wallfahrt ein, berichten Teilnehmer der Reise.

Demnach ging die Reise zuerst nach Neresheim. Der feierliche Gottesdienst mit dem früheren Leiter der Seelsorgeeinheit Bussen, Pfarrer Klaus Wolfmaier, war laut Mitteilung der Wallfahrer ein Höhepunkt dieser beiden Tage. Anschließend gab es noch einen Stehempfang im Gemeindezentrum Neresheim, bevor eine Führung durch das Kloster Neresheim auf dem Programm stand.

Am nächsten Tag besuchte die Gruppe den Gottesdienst in Maria Brünnlein in Wemding. Nach dem Gottesdienst erfreute die Gruppe die Anwesenden noch mit dem Bussenlied und der Pfarrer der Wallfahrtskirche begrüßte alle nochmals persönlich. Anschließend an das Mittagessen als letzten Programmpunkt erkundeten alle die Stadt Nördlingen, wo auch der Besuch der neu errichteten Statue von Gerd Müller nicht fehlen durfte.