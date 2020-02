Sinkende Mitgliederzahl bereitet Möhringer Schützenverein Sorgen

Mit einer rückläufigen Mitgliederzahl hat der Möhringer Schützenverein zu kämpfen. Derzeit seien es 203, 160 Männer und 43 Frauen. Deshalb will der Verein, so Oberschützenmeister Andreas Kloos bei der Hauptversammlung, Anstrengungen unternehmen, um den Verein wieder attraktiver zu machen und junge Mitglieder zu gewinnen.

Er forderte die Mitglieder auf, sich zu melden, wenn sie Interessierte kennen würden. Die Bewirtung bei der Fasnet in der Angerhalle übernehme der Schützenverein, wofür Mitglieder als Helfer benötigt würden. Dies sei eine wichtige Einnahmequelle für den Verein. Auch wird der Schützenverein beim Städtlefest dabei sein.

Man habe einen Antrag gestellt, dass die Fläche, die dem Schützenverein im Möhringer Bächetal gehört, aus dem geplanten Naturschutzgebiet herausgenommen werde, da der Verein ansonsten nicht mehr wie bisher agieren könne. Auch soll geprüft werden, ob ein weiterer 100-Meter-Schießstand gebaut oder die bisherigen 50-Meter-Schießstände zusammengelegt werden könnten. Dies funktioniere nur, wenn die Fläche des Vereins nicht im Naturschutzgebiet liegen würde, so Kloos.

In diesem Jahr werde die Mauer am Schützenhaus trocken gelegt. Auch soll der Wirtschaftsbereich zukunftsfähig gestaltet werden. Schriftführerin Sabine Gentner berichtete, dass der Verein einmal monatlich einen Arbeitseinsatz plane, um die Aufgaben bewältigen zu können. Kassierer Michael Kloos sagte, dass der Verein auf die Einnahmen der Fasnetsbewirtung angewiesen sei, da er ansonsten deutliche Verluste einfahren würde. Sportleiter Martin Weinhold forderte die Mitglieder auf, sich an den zusätzlichen Wettbewerben teilzunehmen, da im letzten Jahr überhaupt keine Resonanz zu verzeichnen gewesen sei.

Für 50jährige Mitgliedschaft wurden Josef Balzer und Karin Speck geehrt, für 40 Jahre der stellvertretende Vorsitzende Lothar Nagel, Helmut Staiger, Heinz Szallies, Thomas Wenzler und Karl-Albert Weiler. 25 Jahre dabei sind Norbert Keller, Harald Lösel und Georgis Skapetis, 15 Jahre Carmen Spätling, Jürgen Haller, Martin Weinhold und Lena Rothenburger.

Vorsitzender bleibt Kloos. Zum Stellvertreter wurde Lothar Nagel, zum Kassierer Michael Kloos gewählt. Schriftführerin bleibt Sabine Gentner. Zum Sportwart wurde Martin Weinhold und zum Jugendleiter Steffen Zieske gewählt. Als Beisitzer wurden Joachim Schwarzfischer, Thomas Kohler, Jürgen Ulrich, Dieter Düllick, Norbert Keller, Gunnar Bantel und Lorenz Gent bestellt. Alban Hecht wurde nach 26 Jahren im Vorstand verabschiedet.