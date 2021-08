Eine Handtasche hat am Sonntag in Unlingen ein Dieb erbeutet. Die Tasche lag in einem BMW in der Biberacher Straße. Zwischen 10 und 12 Uhr schlug ein Unbekannter eine Seitenscheibe an dem Auto ein und fand in der Tasche eine Geldbörse. Die nahm der Dieb mit. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.