Sehr hohes Niveau bei den Wertungsspielen in Unlingen

„Blasmusik ist unser Leben“, dieses Motto hatte sich der gastgebende Musikverein Unlingen auf die Fahne geschrieben. Dies trifft sicher auch auf die Musikkapellen zu, die sich beim Wertungsspiel des Kreimusikfestes der Jury stellten. Dabei zeigten sie fast durchgehend ein hohes, ansprechendes Niveau, was nicht zuletzt auch auf eine gute Vorbereitung zu diesem Wettstreit zeugt. Novum dabei, dass der Musikverein Oggelsbeuren, der sich zum Marschmusik angemeldet hatte, wetterbedingt seine Runden in der Gemeindehalle drehen mußte.

Obwohl sich die meisten Musikkapellen schon im „Sommermodus“ befinden, hatten sich immerhin zwölf für das Wertungsspiel beim Kreismusikfest in Unlingen angemeldet. Fünf von ihnen traten in der Kategorie drei (Mittelstufe) und sechs in der Kategorie vier (Oberstufe) an. Der Musikverin aus Oggelsbeuren hatte sich für die Marschwertung in der Kategorie eins angemeldet. Die Voraussetzungen, die die teilnehmenden Musikkapellen beim Wertungsspiel vorfanden, waren hervorragend, so Jury-Vorsitzender Frieder Geiger, der zusammen mit Hans-Walter Berg, Edgar Bürger und Harald Weber für die Wertung der Kapellen zuständig war. Dabei habe sich einmal mehr das bewährte Team vom Blasmusik-Kreisverband Biberach als professionell gezeigt, von der Ansage bis zur Auswertung des musikalischen Wettstreits. Dazu kommen die Räumlichkeiten der Gemeindehalle, die zum einen für das Einspielen und auch für die Vorträge der Kapellen beste Bedingungen aufwiesen. Nicht zu vergessen das Team des Musikvereins Unlingen, der ein dickes Lob für seine Arbeit verdient hat. Dazu kommt, dass bei diesem Wertungsspiel der Vorsitzende des Kreisverbandes, Michael Ziesel, und fast sein komplettes Team an beiden Tagen vor Ort waren. Eine Wertschätzung für alle Musikerinnen und Musiker, die sich dem Wettstreit stellten. Dazu kommt, dass auffallend viele Zuhörer die Beiträge in der Gemeindehalle verfolgten.

Die Wertungsspiele selbst, so Frieder Geiger, hätten die ganze musikalische Palette auf gezeigt. Ob traditionelle, Unterhaltungs- oder auch konzertante Blasmusik, es sei alles gespielt worden. Gerade die Kategorie Unterhaltungsmusik sei auch für Kapellen eine Chance daran teilzunehmen, wenn die Besetzung keine konzertante Blasmusik erlaubt. Auf jeden Fall hätten die musikalischen Beiträge fast durchweg ein hohes Niveau aufgezeigt, worüber sich natürlich auch die Vorstandschaft des Blasmusik-Kreisverbandes Biberach freute.

Sechs Musikvereine boten in ihren Vorträgen konzertante Blasmusik an, zwei Unterhaltungs- und ein Verein traditionelle Blasmusik. Ein Verein hatte sich für die Marschmusik-Wertung angemeldet. Die Ergebnisse der Wertungsspiele beim Kreismusikfest 2019 in Unlingen: Musikverein Uigendorf, 3 (U): sehr gut. Musikverein Schweinhausen, 3 (K): sehr gut. Musikverein Offingen, 3 (K): hervorragend. Musikverein Uttenweiler, 4 (K): hervorragend. Stadtkapelle Bad Schussenried, 4 (K): sehr gut. Musikverein Binzwangen, 4 (K): hervorragend. Musikverein Dieterskirch, 4 (K): hervorragend. Musikkapelle Möhringen, 3 (T): sehr gut. Musikverein Zwiefaltendorf, 3 (K): hervorragend. Musikverein Unteressendorf, 4 (K): gut. Musikverein Ingoldingen, 4 (U): sehr gut. Musikverein Oggelsbeuren, 1 (Marschwettbewerb): hervorragend.