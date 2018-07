Schullandheim: Unlinger Viertklässler erkunden den Federseeraum

28 Viertklässler der Unlinger Donau-Bussen-Schule haben mit ihrem Klassenlehrer Philipp Tress und der FSJ’lerin Veronika Walter mehrere Tage im Schullandheim in Oggelshausen verbracht.

Mit dem Rad fuhren die Schüler um 8.30 Uhr in Unlingen los. Über Göffingen, Hailtingen, Betzenweiler, Alleshausen, Seekirch und Tiefenbach führte der Weg nach Oggelshausen. Nach zwei Stunden Fahrt kamen alle am Schullandlandheim, am Pfarrer-Alois-Strahl Haus, an.

Bereits am Nachmittag führte der erste Ausflug nach Bad Buchau ins Federseemuseum. Dort erfuhren die Schüler alles rund um die Steinzeit, jagten selbst mit Speeren nach Steinzeittieren und lernten mit Hanna Nuber auch das steinzeitliche Feuermachen kennen. Anschließend ging es zurück ins Schullandheim nach Oggelshausen.

Am nächsten Morgen stiegen die Schüler mit ihren Betreuern wieder auf ihr Rad und steuerten die Bachritterburg in Kanzach an. Dort angekommen entführte Hanna Nuber, heute als mittelalterliche Magd verkleidet, die Viertklässler ins Burgleben. Nachdem jeder Schüler sich an Pfeil und Bogen versuchen durfte, stellte sie mit den Kindern Wachstafeln und Griffel her, das Schreibzeug des Mittelalters. Mittagessen gab es standesgemäß in der Burgschänke. Den Nachtisch gab es in der Fußgängerzone in Bad Buchau, wo sich jeder ein Eis kaufen konnte.

Zurück am Schullandheim angekommen, wurde bei heißem Wetter spontan eine Wasserschlacht angezettelt, die allen die nötige Abkühlung bescherte. Den Abend ließ die Klasse auf dem Spielplatz in Tiefenbach ausklingen. Am Lagerfeuer wurden Würstchen gegrillt, gespielt und viel gelacht. Nach dem Rückweg fielen alle erschöpft ins Bett.

Am nächsten Tag stand die Heimreise an. Nach dem Frühstück und nachdem die Eltern das Gepäck abgeholt hatten, machte sich die Gruppe auf den Rückweg, aber nicht ohne noch einen Halt an der Megarutsche von Seekirch einzulegen. Um 11.30 Uhr erreichten die Viertklässler die Schule, wo sie alle anderen Schüler der ersten, zweiten und dritten Klassen mit einem Klingelkonzert vom Pausenhof aus, begrüßten.