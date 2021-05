Schneller surfen im Internet

Anfang des Jahres vermeldeten Gemeinde und Komm.Pakt.Net den erfolgreichen Abschluss der Tiefbauarbeiten zum Ausbau und die damit einhergehende Übergabe des Breitbandnetzes in Unlingens Teilorten Dietelhofen und Möhringen. Knapp drei Monate später folgt nun die nächste gute Nachricht für die Anwohnerinnen und Anwohner, die bisher mit langsamen Internetzugängen zu kämpfen hatten, denn mittlerweile konnte die Netzinfrastruktur in beiden Teilgemeinden erfolgreich in Betrieb genommen werden.

Symbolischer Startschuss

Dabei folgte der offiziellen Aktivierung des Netzes , die symbolische Anschaltung. Bürgermeister / Amtsverweser Gerhard Hinz hatte hierzu den Teamleiter Vertrieb der NetCom BW GmbH, Michael Preiß, sowie Markus Meyer, Kommunalberater der Netze BW GmbH, und Wolfgang Rölle (Vorstand) der Komm.Pakt.Net, eingeladen. Mit vor Ort waren auch die Ortsvorsteher Robert Halbherr (Möhringen) und Rudolf Schmickl (Dietelhofen), deren Ortschaften nun vom schnellen Internet profitieren. Den sinnbildlichen Startschuss für das Unlinger Breitbandnetz gab Bürgermeister / Amtsverweser Hinz in dieser Runde durch einen beherzten Druck auf den NetCom-BW-Buzzer. „Schneller Zugang zum Internet ist mittlerweile ein Art Grundbedürfnis für viele Bürgerinnen und Bürger. Gerade in der aktuellen Zeit ist eine zuverlässige Anbindung an die weltweiten Datenautobahnen sowohl im privaten als auch im beruflichen Umfeld unerlässlich. Wir freuen uns daher sehr, dass wir jetzt auch in Dietelhofen und Möhringen die Voraussetzungen hierfür geschaffen haben“, betonte Hinz und ergänzte: „Ganz herzlich möchten wir natürlich unseren Partnern, die uns bei der erfolgreichen Umsetzung dieses Projekts begleitet haben, für die konstruktive und offene Zusammenarbeit danken.“

Begonnen hatte die Modernisierung der Netzinfrastruktur, die vom Land Baden-Württemberg finanziell gefördert wurde, in den zwei Teilorten vor rund 2 Jahren. In der ersten Phase des Projekts, bei dem die Gemeinde Unlingen tatkräftig von der Komm.Pakt.Net Kommunalanstalt des öffentlichen Rechts unterstützt wurde, wurde im Zuge umfassender (Tief-)Baumaßnahmen die sogenannte passive Infrastruktur errichtet. Das bedeutet, die beiden Gemeindeteile wurden an das Kernnetz der NetCom BW angebunden und die Kabelverzweiger vor Ort mit Glasfaser erschlossen (Fiber-to-the-Curb-Ausbau, kurz FTTC). Diese Arbeiten wurden Ende vergangenen Jahres beendet. Nachdem anschließend die notwendige Dokumentation abgeschlossen war, wurde die Infrastruktur Anfang 2021 an den künftigen Netzbetreiber, die NetCom BW, übergeben. Die EnBW-Tochter baute daraufhin innerhalb von nur drei Monaten – vertraglich war eine doppelt so lange Frist vereinbart – die zur Datenübertragung notwendige aktive Technik auf. Nachdem deren Installation abgeschlossen war, konnte das Netz jetzt erfolgreich in Betrieb genommen werden. Für knapp 150 Haushalte in Dietelhofen und Möhrigen besteht dadurch von nun an die Möglichkeit, bei einem Anbieterwechsel hin zur NetCom BW mit Internetgeschwindigkeiten von bis zu 50 Mbit/s im Netz surfen zu können.