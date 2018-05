Schachmeisterschaft in der Schulmensa

Turnusmäßig war wieder einmal die Schach-AG an der Donau-Bussen-Schule in Unlingen Ausrichter einer Schulschachmeisterschaft. Insgesamt 24 Schüler der Schach-AGs aus der umliegenden Region trafen sich dazu in der Schulmensa. Die Schüler der Michel-Buck-Schule aus Ertingen mit ihrem Trainer Robert Wahl waren mit 19 Teilnehmern am stärksten vertreten.

Gleich zu Beginn des Turniers zeichnete sich ab, dass mit Schäfermatt den Gegner schnell auszuknocken, bei den Klassen zwei bis drei der beliebteste Versuch war, den Gegner Matt zu setzen.

Die Rangliste nach Turnierabschluss zeigt, wie gemischt die Klassen eins bis fünf auf den ersten Plätzen vertreten waren. Nach hartem Kampf mit Erik Zeller gewann schließlich die außergewöhnlich begabte Ana-Maria Bursan den Gesamtwettbewerb mit sieben Punkten aus sieben Partien. Auf den weiteren Plätzen folgten Erik Zeller (sechs aus sieben), David Binder, Christoph Zoll (mit jeweils fünf aus sieben) und Damian Haffner (vier aus sieben).

Die zahlreich anwesenden Eltern und Freunde applaudierten bei der Siegerehrung, die Thomas Kromer von den Schachfreunden Riedlingen vornahm. Jeder Teilnehmer erhielt eine Urkunde mit seiner Platzierung. Zu der tollen Atmosphäre trug auch das schöne Wetter bei, sodass allen Kindern und Jugendlichen das Turnier wohl in schöner Erinnerung bleiben wird.