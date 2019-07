Schülerspenden werden in Nähmaschinen investiert

Die stolze Summe von 722,30 Euro ist von Lehrern, Schülern und Teilen der Elternschaft der Donau-Bussen-Schule gesammelt worden. Die Summe wurde an Ottmar Roth von der Uganda Initiative der katholischen Arbeitnehmerbewegung Munderkingen übergeben. „Auch wenn der Betrag etwas unrund ist, zählt für uns, dass jeder Cent vor Ort ankommt“, so Konrektorin Katrin Tress.

Im Rahmen der Projekttage zum Thema Afrika entstand die Idee einer „Tombola für Afrika“. Zwölf Schülerinnen und Schüler der dritten Klassen befassten sich drei Tage lang mit dem Land Uganda und den Lebensbedingungen der Menschen dort. Unterstützt wurden sie von Ottmar Roth, der viel von seinen Besuchen in Bukoto zu berichten wusste.

Gemeinsam mit den Lehrerinnen Kerstin Dornfried und Katrin Tress sammelten die Kinder eifrig Spenden bei Sponsoren, schrieben und rollten Lose von Hand und verkauften diese dann im Rahmen des Schulfestes. Parallel dazu organisierten die Kinder einen Spielzeugflohmarkt, bei dem ausrangierte Spielsachen für kleines Geld den Besitzer wechseln konnten. Aus den Reihen der Elternschaft wurde darüber hinaus gespendete Bücher verkauft.

„Die Menschen vor Ort machten Freudensprünge angesichts der tollen Summe“, so Roth. „Besonders die Tatsache, dass dieses Projekt von Kindern getragen wurde, versetzt die Menschen in Bukoto in Freude und Erstaunen. Wir werden von dem Geld Nähmaschinen für unser Ausbildungsprojekt anschaffen. Damit unterstützen wir besonders die benachteiligten Mädchen in Uganda auf dem Weg zu einem selbstständigen Leben.“