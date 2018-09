Riesiges Interesse der Unlinger an der Kandidatenvorstellung

Der Tag der Entscheidung rückt näher: Am Freitagabend haben sich in der Unlinger Gemeindehalle die vier verbliebenen Kandidaten für das Bürgermeisteramt in der Gemeinde Unlingen vorgestellt.

Das Interesse in Unlingen ist groß, die Halle war komplett gefüllt. Jeweils zehn Minuten durften die vier Kandidaten Erwin Hölz, Tanja Ewert, Michael Haag und Dr. Georg Bitter sich und ihr Programm in einer in einer Rede vorstellen, danach hatten die Bürger jeweils zehn Minuten Zeit um Fragen zu stellen. Eine gemeinsame Präsentation oder Diskussion der Bewerber war nicht vorgesehen. Danach haben die Kandidaten noch eine Woche Zeit, um die Bürger für sich zu gewinnen. Der erste Wahlgang in Unlingen findet am Sonntag, 7. Oktober statt.