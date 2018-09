Regina Ströhle hat 50 Mal Blut gespendet

Aus der Reihe vieler Blutspender der Gesamtgemeinde wurden neben Regina Ströhle, die als einzige ihre Auszeichnung persönlich entgegennahm, auch Hans-Peter Mark und Michael Rauscher für oftmaliges Blutspenden durch den DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg geehrt.

„Für mich ist es jedes Jahr eine Freude zu wissen, dass wieder sehr viele Menschen aus der Gemeinde Unlingen bereit waren, Blut zu spenden“ stellte Bürgermeister Richard Mück als Eingang zu seiner Laudatio fest. Der hohe Bedarf an Blut sei in erster Linie eine Folge des medizinischen Fortschritts. Vielies in diesem Bereich sei nur durch die moderne Transfusionsmedizin möglich. „Blut ist durch nichts zu ersetzen, Blut ist etwas Lebendiges“ betonte Mück.

Auch wenn in diesem Jahr in Unlingen nur drei Spender für oftmaliges unentgeltliches Spenden ausgezeichnet würden, sei die Bereitschaft, Blut zu spenden, seit Jahren ungebrochen hoch. Für jeweils 50-maliges Blutspenden erhielten Regina Ströhle aus Dietelhofen und Hans-Peter Mark aus Unlingen die Blutspenderehrennadel in Gold mit goldenem Lorbeerkranz. Für 25-maliges Spenden wurde der Unlinger Bürger Michael Rauscher ebenfalls ausgezeichnet. „Die von Ihnen gegeleistete Hilfe für den den Nächsten ist beispielhaft für unsere Gesellschaft“ unterstrich Mück. Dieser öffentllich bekundete Dank soll alle Blutspender ermutigen, auch in Zukunft weiterhin Blut zu spenden.

Die durch Bürgermeister Mück im Auftrag des DRK-Blutspendedienstes Baden-Württemberg/Hessen überreichte Ehrung bekräftigte er als Anerkennung der Gemeinde Unlingen mit einer Flasche Wein und einem kräftigen Händedruck.