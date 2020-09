Rasengräber in allen Unlinger Teilorten

Auf den Friedhöfen in Dietelhofen, Göffingen, Möhringen und Uigendorf sollen künftig auch Bestattungen in Rasengräbern möglich sein. Der Gemeinderat hat am Montagabend der Ausweisung von Rasengrabfeldern auf den vier Friedhöfen einhellig zugestimmt. Der Beschluss soll in die geplante neue Friedhofssatzung aufgenommen werden.

Bislang gibt es ein Rasengrabfeld nur in Unlingen. Zwölf Rasengräber stehen dort zur Verfügung, vier sind bereits belegt. Doch auch von Bürgern aus den Ortsteilen wird vermehrt diese Bestattungsform nachgefragt. „Es kommen viele Anfragen“, betonte auch Bürgermeister/Amtsverweser Gerhard Hinz in der Ratssitzung. Da heutzutage viele Angehörige von Verstorbenen weit verstreut sind und durch die Grabpflege nicht immer übernommen werden kann, sind Rasengräber eine pflegearme Alternative zu Reihen- und Wahlgräbern, sofern eine Erdbestattung gewünscht ist. Die „Pflege“, nämlich das Rasenmähen, wird von der Gemeinde übernommen. Allerdings ist bei dieser Bestattungsart kein Grabschmuck möglich. Lediglich eine in den Boden eingelassene Platte ist zulässig, wie Hinz erläuterte.

Bereits 2016 wurde im Gemeinderat erstmals über dieses Thema beraten. In der damaligen Ratssitzung wurde nur in Dietelhofen eine Möglichkeit gesehen, diese Bestattungsform anzubieten. Ein Jahr später wurde dies durch einen Beschluss ergänzt, dass auch in Unlingen ein Bereich für Rasengräber reserviert wird. Damals wurde allerdings auch festgelegt, dass diese Form Erdbestattungen vorbehalten bleibt.

Der aktuelle Beschluss von Montagabend lässt hingegen auch Urnenbestattungen im Rasenfeld zu. Eine Urne kann zusätzlich zu einer vorhandenen Erstbestattung eingebracht werden. Für die verbleibende Ruhezeit können dann aber zusätzliche Gebühren anfallen.

In den vergangenen Monaten wurden von den Ortschaftsräten in allen Teilorten die möglichen Positionen für diese Grabfelder geprüft und dann festgelegt. In Dietelhofen soll die erste Rasengräberreihe in der Verlängerung des zuletzt angelegten Wahlgrabes in Richtung Bussen beginnen. In Göffingen soll ein Feld entlang der Friedhofsmauer rechts neben dem Eingangstor angelegt werden. In Möhringen ist das Feld links vom Eingangstor entlang der vorhandenen Hecke bis zum Pfarrgrab geplant und in Uigendort ist eine Gräberreihe links neben dem Kreuz parallel zur Hecke vorgesehen.