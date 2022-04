Radfahrprüfung erfolgreich abgelegt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mehr Sicherheit im Straßenverkehr ist das oberste Ziel der Radfahrausbildung der Schulen in Kooperation mit der Jugendverkehrsschule Biberach. In den vergangenen Wochen wurden die Viertklässler der Donau-Bussen-Schule zunächst im Sachunterricht und anschließend auf dem Verkehrsübungsplatz auf die Prüfung vorbereitet.

Die Schülerinnen und Schüler lernten was ein verkehrssicheres Fahrrad benötigt, wie ihr Fahrradhelm richtig sitzt und auch die Regeln des Straßenverkehrs. Nach erfolgreichem Bestehen der theoretischen Prüfung erfolgte dann die praktische Ausbildung auf dem Verkehrsübungsplatz in Riedlingen. Hier galt es nun das Gelernte in die Praxis umzusetzen. So wurde das richtige Abbiegen, das Einhalten der Vorfahrtsregeln oder das Vorbeifahren an einem Hindernis geübt.

Abgeschlossen wurde die Ausbildung dann mit der praktischen Fahrprüfung. Nach erfolgreicher Teilnahme nahmen die Schülerinnen und Schüler stolz ihren Fahrradführerschein von den beiden Polizisten entgegen.