Projektgruppen präsentieren Ergebnisse

„Freundschaft in der Savanne“ heißt der Untertitel zum diesjährigen Musical, doch dessen Grundthema stand für alle Bereiche, die das Schulfest der Donau-Bussen-Schule Unlingen prägten. Ausstellungen und Mitmachaktionen fanden ebenso reges Interesse wie das Musical in der Gemeindehalle. Der Erlös in der Halle und im Schulhaus ist für den Schulverein, die Einnahmen aus der Tombola für die Uganda Afrikahilfe bestimmt.

„Nach einem Jahr reiner Grundschule möchte die Donau-Bussen-Schule Unlingen mit dem diesjährigen Schulfest ganz unterschiedliche Ergebnisse der verschiedenen Projektgruppen aufzeigen“ betonte Rektorin Andrea Häbe bei der Begrüßung der Gäste in der vollbesetzten Gemeindehalle. Jeder Teilnehmer des Kollegiums habe wertvolle Arbeit geleistet. Der Dank der Schulleiterin galt Brigitte Winkler als Sekretärin und Hausmeister Frank Munding ebenso wie vielen Eltern, die sich auf ganz unterschiedliche Weise in das Schulleben und das Schulfest eingebracht haben.

Doch zunächst stand das Musical „Tuishi Pamoja – eine Freundschaft in der Savanne“ im Mittelpunkt des Interesses. Die textliche Vorlage stammt von Sandra Engelhardt, die eingängigen jugendlichen Melodien von Martin Maria Schulte, die Umsetzung mit der Musical-AG der Schule lag in Händen von Andrea Häbe.

„Schön, dass ihr hier seid“ lautete die Begrüßung eines jungen Moderators. Schließlich geht es in dem Musical um eine wahre Geschichte, in der ein Giraffenkind zu den Zebras möchte. „Nur so zum Spielen“, wie es sagt. Doch Giraffen und Zebras passen nach Ansicht der erwachsenen Tiere nicht zusammen. Giraffen kennt man zwar an ihren vielen roten Punkten, doch „Zebras haben so hässliche Streifen“ galt als allgemeingültige Meinung.

Unter den mutigen Solisten hatten besonders Maria Katzenstein als Zea und Mattheus Selig als Raffi herausragende Rollen, doch auch Sonja Fetzer als Mama und Hannes Bühler als Papa standen immer wieder zentral im Geschehen. Flott im Text, die schmissigen Melodien klar gesungen in den Gruppen, sicher in Bewegungen als bühnenfüllendes Bild aber auch in duftigen Ballettszenen, so formte sich die Meinung der Tierkinder: „Giraffen und Zebras leben schon lange nebeneinander. Warum sollen wir nicht Freunde werden, völlig egal, ob man gestreift oder gepunktet ist.“ Dazu passten stilvoll gestaltete Masken als Aufwertung der passenden Kostüme. „Ich erzähl dir von mir“ bildete nach mancherlei Überlegungen der Erwachsenen schließlich die Grundlage für die neu gewonnene Freundschaft von Zebras und Giraffen in der Savanne. Nach dem langen Beifall für alle Gruppen der Darsteller konnten die Gäste in der Halle bei Kaffee, Kuchen und Getränken verbleiben oder sich im Schulhaus ein Bild von den ganz verschiedenen Aktivitäten der einzelnen Projektgruppen machen.

In den Klassen 1 und 2 waren Ausstellungen über eine Papiertiger-Safari, über König Löwe oder über Tiermärchen zu sehen. Die anderen Klassen luden zu Mitmachaktionen ein, etwa zum Quiz „Wildnis der Savanne.“ Daneben gab es eine Tombola und einen Kinder- und Bücherflohmarkt, man konnte ein Insektenhotel bauen, Tiermasken basteln oder sich für Glitzertattoos begeistern.

Die Einnahmen aus der Tombola kommen der Uganda-Afrika-Hilfe zugute, der Erlös aus der Verköstigung der Gäste ist für den Schulverein der Donau-Bussen-Schule Unlingen bestimmt.