Politik setzt Spatenstich in Unlingen

Bei strahlendem Sonnenschein ist am Donnerstagmittag der Spatenstich für die Unlinger Ortsumfahrung gesetzt worden. Unter der Begleitung von rund 500 Schaulustigen setzte Bürgermeister Richard Mück gemeinsam mit dem Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer, den Bundestagsabgeordneten Josef Rief und Martin Gerster, dem Landtagsabgeordneten Peter Schneider sowie Regierungspräsident Hermann Strampfer und Landrat Heiko Schmid den symbolischen Spatenstich.

Ab Oktober sollen jetzt die Bagger in Unlingen rollen und die 4,4 Kilometer lange und 14 Millionen Euro teure Ortsumfahrung bauen. „Eine moderne und gut ausgebaute Verkehrsinfrastruktur ist der Schlüssel für Wachstum und Beschäftigung im Land“, sagte Verkehrsminister Ramsauer. Mobilität schaffe Arbeitsplätze und sichere die Wettbewerbsfähigkeit. „Mit dem Neubau investiert der Bund konsequent in die Straßeninfrastruktur in Oberschwaben. Die Lebensqualität der Menschen, die an der heutigen Bundesstraße in Unlingen leben, wohnen und arbeiten wird sich spürbar verbessern.“

Für die Unlinger, die ab Freitag groß ihr 850-jähriges Jubiläum feiern, ein großer Tag, der sicherlich in die Geschichtsbücher eingehen wird. Mehr als 50 Jahre lang haben die Bürgerinnen und Bürger für den Bau der Straße gekämpft und waren sowohl von der Landes- als auch von der Bundespolitik immer wieder enttäuscht worden. Aber, der „unermüdliche Richard Mück“, wie Regierungspräsident Stramper in seiner Rede sagte, habe durch den fantasievollen und engagierten Einsatz der Gemeinde einen großen Teil zur Realisierung des Projekts beigetragen.

Einzig das Verkehrsministerium aus Stuttgart schickte am Donnerstagmittag keinen Vertreter vorbei. Landesverkehrsminister Hermann hatte Ramsauer schon vor einigen Wochen schriftlich mitgeteilt, dass sein Haus den Spatenstich boykottiere und Ramsauer Wahlkampf vorwirft. Dem entgegnete Ramsauer mit Blick auf die Entscheidung zum Bau der Ortsumfahrung aus dem Haushaltsausschuss im Dezember 2012: „Der Brief hat mich narrisch gemacht. Ich kann doch nicht, nur weil elf Monate später eine Bundestagswahl ist, keine Entscheidungen mehr treffen.“Das sahen die anwesenden Bürger genauso.

