Plätze in den Kindergärten werden knapp

Die Plätze werden knapp in den Unlinger Kindergärten: Während im laufenden Kindergartenjahr noch ausreichend Kapazitäten vorhanden sind, reichen die Plätze bereits im Kindergartenjahr 2022/23 in Kernort Unlingen nicht mehr aus. Bereits 2022 müssen Eltern nach Uigendorf ausweichen. Der größte Engpass steht im Kindergartenjahr 2023/2024 an. Dies war ein Ergebnis bei der Vorstellung des Kindergartenbedarfsplans in Unlingen.

Insgesamt gut aufgestellt

Im Grundsatz ist Unlingen gut aufgestellt. Es hat eine neue Kinderkrippe mit zehn Plätzen. Für Kinder ab 2 Jahren stehen drei Kindergärten zur Verfügung: Der katholische Kindergarten „Unter`m Storchennest“, der maximal 47 Plätze hat; der Kindergarten „Wiesenkinder“, in Trägerschaft der Gemeinde, mit ebenfalls maximal 47 Plätzen und der kommunale Kindergarten „Kleiner Drache“ in Uigendorf mit maximal 32 Kindern. In allen drei Kindergärten werden zur Regelbetreuung auch eine Ganztagsbetreuung angeboten, inklusive Mittagessen. Im „Wiesenkinder“ und „Kleinen Drachen“ sind dazu noch „Verlängerte Öffnungszeiten“ (7 bis 13 Uhr) möglich. Zudem werden in der Gemeinde derzeit acht Kinder durch vier Tagesmütter betreut.

Hohe Geburtenzahlen

Doch die hohen Geburtenzahlen der vergangenen Jahre könnten künftig zu erheblichen Engpässen bei der Kindergartenversorgung in der Gemeinde führen und auch dazu, dass Unlinger Eltern nach Uigendorf ausweichen müssen. So wurden 2016 38 Kinder in Unlingen geboren, 2017 waren es 41 und 2020 37 Kindern. 2015, 2018 und lagen die Zahlen bei 33, 32 und 30. Durch die Ausweisung neuer Baugebiete könnte sich der Bedarf an Kindergartenplätzen durch Zuzug nochmals erhöhen.

Die Krippe „Bussakendla“ ist im laufenden Kindergartenjahr mit fünf Kindern belegt, hat also noch Kapazitäten. Allerdings geht der Trend zur Krippenbetreuung. Die Verwaltung geht davon aus, dass die Krippe bald voll belegt ist. Langfristig rechnet sie damit, dass die zehn Plätze nicht ausreichen werden.

Nur noch geringer Puffer

Aktuelles Kindergartenjahr: Das „Storchennest“ ist bis zum Jahresende übervoll. Zwei Kinder werden, weil sie nicht aufgenommen werden können, erst im nächsten Kindergartenjahr einsteigen können. Etwas Platz ist derzeit noch bei den Wiesenkindern. 27 werden dort derzeit betreut, 13 sollen im Laufe des Kindergartenjahres dazu kommen. Damit ist nur noch ein geringer Puffer von 7 freien Plätzen, die für Zuzüge oder weitere U2-Kinder (für die werden zwei Plätze berechnet) nötig sein könnten. Der „Kleine Drache“ in Uigendorf ist derzeit mit 17 Kindern belegt, weitere fünf werden im Laufe des Jahres dazu kommen.

Kindergartenjahr 2022/2023: Bereits 2022/2023 reichen die Kapazitäten der beiden Kindergärten im Kernort Unlingen nicht mehr aus. Das Storchennest ist völlig „überbucht“. 22 Familien haben ihn in einer Umfrage als Wunschkindergarten angegeben, aber nur elf Plätze sind frei. Aber es können auch nicht alle auf die „Wiesenkinder“ ausweichen. Den haben acht Familien als Wunschkindergarten angegeben, zwölf Plätze stehen insgesamt zur Verfügung, das heißt: nur vier weitere können aufgenommen werden. Dagegen hat der Kindergarten „Kleiner Drache“ noch Kapazitäten frei, so dass sechs oder sieben Kinder aus Unlingen dorthin ausweichen können.

Und für das Kindergartenjahr 2023 könnte es noch schwieriger werden. „Ab 2023 werden wir keine pauschale Zusage über Kindergartenplätze erteilen können“, heißt es dazu aktuell von der Verwaltung.

Bei der Vergabe der Plätze wurde bisher insbesondere berücksichtigt, wenn Geschwisterkinder bereits in einer Einrichtung sind. Aktuell seien mit der katholischen Kirchengemeinde keine weiteren Kriterien vereinbart, doch bei Engpässen könne eine solche Regelung notwendig werden, heißt es im Kindergartenbedarfsplan.