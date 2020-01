Pfarrer Wolfmaier nimmt Abschied von Unlingen

Pfarrer Klaus Wolfmaier verlässt die Seelsorgeeinheit Unlingen. Den letzten Abschiedsgottesdienst hält er am Sonntag, 2. Februar, um 9 Uhr in der Kirche Maria Immaculata in Unlingen.

Zuvor wird der Pfarrer von der Musikkapelle am Pfarrhaus abgeholt. Es wird eine Tonübertragung des Gottesdienstes in die Kapelle geben. Nach dem Gottesdienst wird es in der Kirche einige Vorträge geben, unter anderem von einem Vertreter der Gemeinde, von den Ministranten, vom Kindergarten und vom Kirchengemeinderat. Anschließend ist ein Empfang vor der Kirche.

Klaus Wolfmaier wird neuer Pfarrer in der Seelsorgeeinheit Neresheim im Dekanat Ostalb. Die Seelsorgeeinheit Neresheim umfasst sieben Gemeinden und rund 5400 Katholiken. Seit 2007 war Wolfmaier zunächst für ein Jahr als Administrator und dann als Pfarrer in der Seelsorgeeinheit Bussen im Dekanat Biberach tätig. Geboren wurde er am 17. Januar 1964 in Laupheim. Seine Priesterweihe empfing er im Juli 2003 in Rottenburg.