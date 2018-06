Peter-und-Paul-Hof gibt Automaten auf

„Das ist, wie wenn man einen guten Freund verliert“, sagt Peter Bloching über die Aufgabe seiner Milchautomaten in der Raumschaft. Gemeinsam mit seiner Frau bewirtschaftet er den Peter-und-Paul-Hof in Uigendorf. Technische Probleme bei der Milchproduktion, aber auch persönliche Umstände führten zu der Entscheidung, die dem Ehepaar sehr schwer gefallen ist.

Bloching stellt die Direktvermarktung seiner Bio-Frischmilch komplett ein. Das bedeutet, dass auch die rund 800 Privathaushalte, die zu seinen Kunden gehören, künftig nicht mehr beliefert werden. Diese Woche werden die zehn Automaten in der Raumschaft noch ein letztes Mal befüllt und die letzten Flaschen Milch an die Kunden ausgeliefert. Dann ist Schluss.

„2016 haben wir in eine neue Technik viel Geld investiert, um die nächsten Jahre wieder ungestört produzieren zu können. Es kam jedoch anders“, heißt es in einem Kundenbrief, der in den Automaten zum Mitnehmen ausliegt. Weil es technische Probleme mit der neuen Pasteurisierungsanlage gab, habe man dies als Zeichen gesehen, der „Zukunft eine neue Perspektive zu geben“.

Konkret heißt das, dass sich Peter Bloching künftig noch mehr mit nachhaltiger und naturverbundener Lebensmittelerzeugung beschäftigen möchte. Er bietet zudem Führungen für Kleingruppen über seinen Hof an, in denen er seine Arbeitsweise erklärt. Heike Bloching macht zurzeit eine Ausbildung zur Heilpraktikerin.

Glücklicherweise verschwinden die Milch- und Lebensmittelautomaten aber nicht komplett. Mit der Hofmolkerei Depfenhart aus Waldhofen bei Mittelbiberach haben die Blochings einen Nachfolger gefunden. Landwirt David Depfenhart führt sieben der zehn Automaten weiter (siehe Kasten). Diese werden in der ersten Märzwoche geleert, ein klein wenig umgebaut und ab der zweiten Märzwoche dann von Depfenhart neu befüllt. Die konventionelle, pasteurisierte und homogenisierte Frischmilch gibt es dann zunächst in PET-Einwegflaschen. Bloching hatte pasteurisierte Bio-Frischmilch in Pfandflaschen angeboten.

Im Frühsommer will Depfenhart dann zwei neue Automaten aufstellen. Der eine dient als Milchtankstelle, aus der man mit einem Schlauch Milch in selbst mitgebrachte Gefäße abfüllen kann. Der andere Automat wird mit weiteren Produkten wie Käse, Brotaufstrich, Honig sowie Eiern und Nudeln vom Hofgut Dettenberg bei Uttenweiler bestückt. Und auch die Wurst vom Peter-und-Paul-Hof bleibt Bestandteil des Sortiments.

Milchlieferungen an Schulen

Depfenhart ist kein Neuling in der Raumschaft. Er beliefert das Kreisgymnasium und die Joseph-Christian-Gemeinschaftsschule in Riedlingen sowie die Donau-Bussen-Schule in Unlingen und die Firma Kessler in Bad Buchau mit Milchdrinks und Trinkjoghurt. Bei Kessler werden die Produkte ebenfalls in einem Automat verkauft. Deshalb ist es logistisch für den Landwirt kein Problem, die Automaten von Bloching zu übernehmen. „Weil wir schon in Riedlingen unterwegs sind und da eh überall vorbeifahren, geht das gut.“

Indem Peter Bloching aus dem Geschäft aussteigt, geht allerdings eine Ära zu Ende. Vor 21 Jahren, 1996, hat er mit der Direktvermarktung angefangen und Privathaushalte mit Zwei-Liter-Flaschen Milch beliefert. „Ich wollte das Heft mehr selbst in die Hand nehmen und nicht mehr so abhängig von Lieferverträgen und kurzfristigen Preisverhandlungen sein“, erzählt der Landwirt, der damals 23 Jahre alt war.

Vor zehn Jahren stellte er dann den ersten Milchautomaten auf, nachdem er zwei Jahre auf der Suche nach einem geeigneten Gerät gewesen war. Ein Snackautomat aus Spanien, den Bloching im Internet entdeckt hatte, entsprach schließlich den Anforderungen. „Seinerzeit war das eine Weltneuheit“, erinnert er sich. „Leute aus allen möglichen Ländern haben unsere Webseite besucht.“ Heute stellt die Heroldstatter Firma Stüwer den „Regiomat“ her.

Für Bloching hat der direkte Kontakt zu seinen Kunden auch eine besondere Wertschätzung bedeutet. „Beim ersten Hoffest, das wir gemacht haben, habe ich zum ersten Mal erfahren, was Wertschätzung überhaupt ist“, sagt er. Das habe ihn motiviert. Außerdem sei seinen Kunden wichtig gewesen, dass ihr Geld auch tatsächlich komplett beim Bauern ankommt – und nicht nur ein Teil, wie bei der herkömmlichen Vermarktung. Viele dieser Kunden haben ihm einen Brief geschrieben, nachdem sie erfahren hatten, dass er aufhört. „Die können wir gar nicht alle beantworten“, räumt Bloching ein. „Aber wir sind allen sehr dankbar.“

Hofmolkerei Depfenhart übernimmt ab März

Die Hofmolkerei Depfenhart übernimmt die Milch- und Lebensmittelautomaten in Riedlingen, Bad Buchau-Kappel, Mittelbiberach, Rißegg, Bergerhausen und Biberach. Die Automaten in Ertingen, Betzenweiler und Oggleshausen werden nicht weiter betrieben. Die Milchlieferungen stellt der Peter-und-Paul-Hof ebenfalls ein. Allerdings werden weiterhin das Fleisch der Weiderinder, Leinöl, Wurst, Linsen und Produkte vom Kornkreis ausgeliefert. Über die Liefertermine (alle vier bis sechs Wochen) und die genaue Produktliste wird noch informiert. Die Lebensmittel können auch über ein Formular auf der Webseite www.peter-paul-hof.de bestellt werden. Geliefert werden sie zum jeweils nächsten Liefertermin. Außerdem bleibt der Hofverkauf nach wie vor bestehen. Neben den Lebensmitteln wird dort auch Rohmilch zum Verkauf angeboten. Die Rückgabe der Milch-Pfandflaschen ist an allen Automaten möglich, auch wenn sie bereits von der Hofmolkerei Depfenhart übernommen wurden. Wer zuhause beliefert wurde, bekommt das Pfand vom Milchfahrer auf der letzten Tour ausbezahlt.