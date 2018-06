Ortsvorsteher kommt an den Marterpfahl

Klein aber fein – das ist der Kinderumzug der Dietelhofer Narrenzunft „Distelstecher” gewesen. Zuschauer am Straßenrand gab es am Samstagnachmittag allerdings nur wenige, denn – fast das ganze Dorf machte beim Umzug mit.

Neben der heimischen Narrenzunft „Distelstecher” und den Dietelhofer Bürgern waren auch zahlreiche Gäste wie der Fanfarenzug Obermarchtal, der Musikverein und Kindergarten aus Uigendorf, die „Lacha-Hexa” aus Rupertshofen gekommen, um am Umzug teilzunehmen. Bunte Festwagen, die von Traktoren gezogen wurden, sorgten für Abwechslung.

Im Anschluss an den Umzug feierten die kleinen, aber auch die großen Umzugsteilnehmer beim Kinderball im Bürgerhaus. Dem diesjährigen Motto „Wilder Westen“ fiel auch Cowboy und Ortsvorsteher Rudolf Schmickl zum Opfer: Er wurde unterhalb der Kirche von Indianern gefangen genommen und an den Marterpfahl gefesselt, kam jedoch nach kurzer Zeit wieder frei. Was er den Indianern für die Freilassung versprochen hat, ist allerdings nicht bekannt.