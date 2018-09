Nur noch vier Kandidaten im Rennen

Das Bewerbefeld der Unlinger Bürgermeisterwahl ist mittlerweile auf vier geschrumpft: Jetzt hat auch Benny Grider aus Knittlingen seine Kandidatur zurückgezogen. Das gab die Gemeindeverwaltung bekannt.

Wie andere Bewerber ist möglicherweise auch Grider von der Zahl der Konkurrenten überrascht worden, nachdem kurz vor Ablauf der Bewerbungsfrist noch gar keine Bewerbung in Unlingen abgegeben worden war. Acht Bewerbungen sind es dann plötzlich gewesen, wovon eine noch vor der Sitzung des Wahlausschusses zurückgezogen wurde. Danach taten auch der Philippsburger Rechtsanwalt Steffen Schöps und der Laupheimer Unternehmensberater Marc Alexander Müller ihren Rückzug aus dem Wahlgeschehen kund. Sie werden, ebenso wie der der Knittlinger Standortleiter Benny Grider, aber auf den Stimmzetteln stehen, weil die mittlerweile schon gedruckt sind.

Damit werden sich am Freitag ab 19 Uhr nur noch vier Bewerber in der Unlinger Gemeindehalle vorstellen: Erwin Hölz aus Dürmentingen, Jahrgang 1963, Diplomverwaltungswirt und ehrenamtlicher Bürgermeister in Kanzach, Tanja Ewert aus Zweibrücken, Jahrgang 1971, Stadtamtfrau, Betriebswirtin und Diplomverwaltungswirtin, Michael Haag aus Wolpertswende, Jahrgang 1975, Technischer Produktdesigner, und Dr. Georg Bitter aus Bad Buchau, Jahrgang 1957, Geschäftsführer.