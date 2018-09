Nur noch vier Kandidaten im Rannen

Von Agence France-Presse

Herzogin Meghan hat selbst eine Autotür hinter sich zugeworfen - und damit halb Großbritannien in Aufregung versetzt. Die Frau von Prinz Harry war am Dienstag mit einer schwarzen Limousine zu einer Ausstellungseröffnung in der Royal Academy of Arts in London gefahren worden und hatte nach dem Aussteigen selbst Hand an die Tür gelegt. Normalerweise ist dies Aufgabe von Bediensteten.

Ein Mann im Smoking, der Meghan zur Begrüßung lange die Hand geschüttelt hatte und danach offenbar auch die Autotür schließen wollte, hielt sich ...