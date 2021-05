Nun sind es noch 40 Bauplätze

Der Gemeinderat Unlingen hat die aktuellen Pläne für das neue Baugebiet Bühlen am nördlichen Ortsrand gebilligt. Dort sollen nun nach aktuellen Planungen 40 Bauplätze entstehen. Planer Reinhold Funk musste seit der Vorstellung der Planskizze im März nur geringfügige Änderungen vornehmen. Im nächsten Verfahrensschritt werden die Pläne öffentlich ausgelegt.

Streuobstinseln bleiben bestehen

Im Gebiet Bühlen, parallel zur Bühlengasse, soll das Baugebiet ausgewiesen werden. Aufgrund der naturschutzfachlichen Vorgaben bleiben die dort vorhandenen Streuobstinseln bestehen und werden, mit ausreichendem Abstand, in das Baugebiet integriert. Im aktuellen Planentwurf sind sämtliche Vorgaben aus dem artenschutzrechtlichen Gutachten, das Gutachter Stefan Böhm in der Ratssitzung im März vorgestellt hat, enthalten. Auch mit der Unteren Naturschutzbehörde beim Landratsamt wurden Detailabstimmungen vorgenommen, wie es von der Verwaltung heißt.

Die Planungen haben sich seither nur unwesentlich geändert. So wurde das Plangebiet etwas angepasst. Im nordöstlichen Bereich ist noch ein Grünstreifen dazu gekommen, der wie eine Stichstraße nach außen führt. Dies ist eine vorausschauende Maßnahme. Sollte das Baugebiet irgendwann in Richtung Norden erweitert werden, könnte der Streifen als künftige Erschließungsstraße genutzt werden. Diese Planänderung ist ganz aktuell und war bei der Bürgerinformation am 30. April noch nicht vorgestellt worden. Und im Eingangsbereich im Südwesten des Plangebiets wurde die Zufahrt etwas verändert. Zudem ist dort nun ein Spielplatz eingeplant und ein Regenrückhaltebecken.

Das neue Baugebiet hat nun 4,4 Hektar auf denen 40 Bauplätze entstehen sollen. Im Durchschnitt hat ein Bauplatz 675 Quadratmeter. Der Kleinste kommt auf 536, der größte auf 904 Quadratmeter. Im neuen Baugebiet ist ein Trennsystem von Regen- und Schmutzwasser vorgesehen und eine Zisterne Pflicht. Weitere geplante Vorgaben wurden von Hauptamtsleiterin Melanie Glocker vorgetragen. So dürfen auf einem größeren Bauplatz maximal 30 Prozent der Fläche versiegelt werden, auf einem der kleinen maximal 40 Prozent. Auch ein Pflanzgebot besteht für die Bauplätze sowie ein Stellplatzgebot – mindestens 1,5 Stellplätze pro Wohnung.

Eine Premiere für den Amtsverweser

Premiere für Bürgermeister-Amtsverweser Gerhard Hinz in der jüngsten Ratssitzung: Zum ersten Mal in seiner Amtszeit stand eine Bürgerfragestunde auf der Tagesordnung. Eine Bürgerin hatte auch eine Frage – und die handelte von Baugebieten und Flächenausweisungen. Sie sah die Ausweisung von aktuell mehreren Bauplätzen mit Sorge: „Grundsätzlich brauchen wir Baugebiete, aber für unsere Bürger.“ Wenn jetzt Baugebiete ausgewiesen werden, sind die alle aufgrund des aktuellen Bedarfs zu schnell verkauft, ohne dass damit gesichert ist, dass auch junge Unlinger hier dauerhaft bleiben können.

Gerhard Hinz konnte die Sorge verstehen. Aktuell sind etwa in einem Baugebiet noch 30 Plätze frei, die aber nicht einfach abverkauft werden sollen. Verwaltung und Rat machen sich zu diesem Thema grundsätzlich ihre Gedanken. Hinz kündigte eine Regelung an, wie künftig Bauplätze in Unlingen vergeben werden. So wird über ein Punktesystem nachgedacht. Aber das sei noch nicht spruchreif. Dass eine solche Regelung schwierig zu entwickeln ist, damit sie rechtssicher bleibt, haben Beispiele aus der Region wie Ummendorf gezeigt.