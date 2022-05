Nordic Walking Kurse beim SV Unlingen

Nordic Walking bietet den idealen Ausgleich zur täglichen Belastung. Bei der Bewegung in der Natur werden Stresshormone abgebaut und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer fühlen sich wieder fit, heißt es in der Medienmitteilung des SV Unlingen. Wer mit Stöcken geht, trainiere nicht nur den Kreislauf, sondern bringe auch seinen Puls auf ein Niveau, das sie Leistungsfähigkeit des Herz-Kreislaufsystems verbessert und stärkt. Sportbegeisterte, die die richtige Technik und einen effektiven Stockeinsatz erlernen oder ihre Technik verbessern und die Geschwindigkeit steigern wollen, um ihre Kondition zu verbessern, sind beim SV Unlingen jetzt genau richtig. Ein Anfängerkurs beginnt am Samstag, 7. Mai. Er findet statt von 7.30 bis 8.30 Uhr. Für zehn Einheiten von jeweils 60 Minuten zahlen Mitglieder 50 Euro Kursgebühr und Nichtmitglieder 60 Euro. Ein Power Nordic Walking Kurs findet dann ab Dienstag, 10. Mai, von 19.30 bis 21 Uhr statt. Auch dieser Kurs besteht aus zehn Einheiten von jeweils 90 Minuten. Die Kursgebühr für Mitglieder kostet 75 Euro und Nichtmitglieder zahlen 90 Euro. Treffpunkt ist jeweils am Sportheim in Unlingen. Kursleiterin ist Nordic Walking Trainerin Hilde Sprissler. Mitbringen müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Nordic Walking Stöcke, dem Wetter angepasste idealerweise helle Kleidung möglichst mit Reflektoren und Trekking- oder Sportschuhe.