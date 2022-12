Neue World-Jumping-Kurse starten in Unlingen

Der SV Unlingen bietet zu Beginn 2023 drei neue Word-Jumping-Kurse an. Dabei handelt es sich um ein dynamisches Fitness- und Trainingsprogramm, in dem Elemente aus Aerobic, Stepaerobic, Sprints, Variationen aus Powersports wie Boxing oder Pump kombiniert werden.

Kursbeginn ist am 2. Januar in der Turnhalle in Unlingen und findet immer montags, 18 bis 19 Uhr, (13x60 Minuten) statt. Für Mitglieder des SVU kostet der Kurs 97,50 Euro, für Nichtmitglieder 110,50 Euro. Trainerin ist Jasmin Ruppert.

Der Mittwochskurs beginnt am 4. Januar in der Turnhalle in Unlingen (15x60 Minuten) und findet von 18.15 bis 19.15 Uhr statt. SVU-Mitglieder zahlen 112,50 Euro, Nichtmitglieder 127,50 Euro. Der Kurs wird von Jasmin Ruppert geleitet.

Am Freitag, 13. Januar, startet der dritte Kurs mit Kursleiterin Inge Köberlein in der Turnhalle in Unlingen (11x60 Minuten). Der Kurs geht von 17.15 bis 18.15 Uhr und kostet für Mitglieder 82,50 Euro und für Nichtmitglieder 93,50 Euro.

Anmeldung sind für alle Kurse auf der Homepage www.sv-unlingen.de möglich. Mitzubringen zu den Kursen sind ein Handtuch, etwas zum Trinken und saubere Hallenschuhe.