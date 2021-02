Narrenzunft Unlingen - närrisches Brauchtum aus Oberschwaben

In den 1960er Jahren wurde die Hauptfigur der Unlinger Fasnet geboren, die „Bussaweibla“. Sie verteilen bei den Fasnetsumzügen selbstgebackene, süße „Bussakendla“ an die Zuschauer. Im Video der Narrenzunft gibt es mehr zur bewegten Geschichte und dem Brauchtum aus Unlingen.

Rund 30 Zünfte und Fasnet-Gruppen nehmen am Videowettbewerb von Schwäbische.de teil. Der Verein, der am Achermittwoch die meisten Stimmen für sein Video gesammelt hat bekommt 1000 Euro und eine ganze Seite zur freien Gestaltung in der Schwäbischen Zeitung.