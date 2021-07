Nahwärmenetze in Unlingen werden ausgebaut

In der Gemeinde Unlingen gibt es bereits drei Nahwärmenetze, die aus erneuerbaren Energien gespeist werden. Ein viertes ist nun geplant. In Göffingen soll ein weiteres entstehen. 53 Haushalte haben in einer Umfrage zumindest ihr Interesse bekundet.

Vorlauftemperatur von 77 Grad

Unter dem Titel „Nahwärme für Göffingen“ haben die beiden Initiatoren des Projekts einen Fragebogen an die Haushalte in Göffingen verteilt. In dem wird das grundsätzliche Interesse abgefragt, aber auch konkrete Daten wie Heizverbrauch, Wohnfläche, aktuelle Heizung und Warmwasserbereitung. Aus diesen Daten kann der Bedarf für das avisierte Nahwärmenetz erfolgen. Die Wärme soll über ein Hackschnitzelanlage erzeugt werden. Das warme Wasser soll mit einer Vorlauftemperatur von 77 Grad Celsius (im Winter) zu den Haushalten gepumpt werden. Mit einem Plattenwärmetauscher wird die Wärme dann im Haus übergeben.

Mitverlegung von Breitbandleerrohren

Derzeit seien die Initiatoren des Projekts dabei die Kosten für das rund 1000 Meter lange Leitungsnetz zu berechnen, um einen voraussichtlichen Preis für die gelieferte Energie benennen zu können, hieß es in der Gemeinderatssitzung. Danach können weitere Schritte folgen. In seinem Beschluss stimmte der Rat grundsätzlich der Errichtung des Nahwärmenetzes zu. Die Detailplanungen müssen dann allerdings nochmals im Rat besprochen werden. Grünes Licht gab es im Grundsatz auch für die Nutzung der öffentlichen Flächen für die Verlegung der Leitungen. Die Verwaltung wurde beauftragt einen entsprechenden Vertrag vorzubereiten. Dabei ist auch eine Mitverlegung von Breitbandleerrohren vorzusehen, wie es im Beschluss heißt.

Auch zwei Nahwärmenetze in Unlingen sollen erweitert werden. Dies wurde in der Sitzung ebenfalls erörtert. So soll noch ein Gebäude in der Ehinger Straße an ein bestehendes Netz angeschlossen werden, an dem bereits 35 Haushalte beteiligt sind. Dieses wird mit durch Wärme aus Biogas gespeist und umfasst das Gebiet Daugendorfer Straße, Hauptstraße, Bühlengasse, Wagnergässle (Dorfmitte).

Öffentliche Einrichtungen angeschlossen

Für eine deutliche Erweiterung eines weiten Nahwärmenetzes haben die Räte am Montagabend ebenfalls den Weg frei gemacht. Es wurden Bebauungsplan und Bauvorschriften für das Sondergebiet „Laugelen“ beschlossen. In diesem Gebiet, das im Norden vom Sportplatz und im Osten vom Friedhof begrenzt wird, soll eine Hackschnitzelanlage entstehen. Der Betreiber plant einen weiteren Ausbau seines Nahwärmeversorgungsnetzes, an dem öffentliche Einrichtungen wie Schule oder Gemeindehalle sowie auch private Haushalte im Bereich der Unlinger Siedlung angeschlossen werden sollen. Ebenso wurde darüber informiert, dass durch einen Ausbau der bestehende Leitungen auch Häuser in der Angergasse und in der Mühlgasse von Nahwärmenetz profitieren können.

Insgesamt wird dieses Netz eine Länge von rund sechs Kilometer aufweisen, wie es in der Ratssitzung hieß. Aktuell sind bereits rund 45 Haushalte innerorts angeschlossen. Bis zum Jahresende sollen 140 Haushalte in der Siedlung sowie öffentliche Gebäude und ein Gewerbebetriebs folgen. Die Wärmeerzeugung erfolgt derzeit über eine Biogasanlage. Die Leistung soll aber über durch die Hackschnitzelanlage im Sondergebiet „Laugelen“ deutlich erhöht werden.

Auch im Unlinger Gewerbegebiet ist Nahwärme durch einen weiteren Betreiber verfügbar. Der erzeugt die Wärme über eine Hackschnitzelanlage.