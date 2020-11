Nahwärme für die Unlinger Siedlung

Die Anbindung von „Nahwärme“ aus regenerativen Energien, in diesem Fall ein Mix aus Biogas und Hackschnitzel, ist inzwischen auch für schwäbische Hausbesitzer interessant. In Unlingen hat jetzt der Ausbau des Nahwärmenetzes für die Siedlung mit einem Spatenstich begonnen. Bauherr ist die Nahwärme Schmid GmbH & Co. KG.

Als sehr schnell bezeichnete der Energieberater Michael Maucher von der Energieagentur Ravensburg die Entwicklung der Idee bis zur Umsetzung der geplanten Maßnahme. Vom ersten Gespräch zwischen Bauherr Martin Schmid und Ulrike Lorinser vom Ingenieurbüro Lorinser bis zum Baustart seien gerade mal acht Monate Arbeit vergangen.

Große Resonanz

Da coronabedingt im April keine Auftaktveranstaltung für die Interessenten abgehalten werden konnte, wurde kurzerhand ein Flyer mit Bedarfsabfrage entworfen, der eine große Resonanz erbrachte. Dadurch wusste Bauherr Martin Schmid, dass er den Nerv der Zeit getroffen hat und auf dem richtigen Weg ist.

Somit wurden Angebote, Förderanträge und Genehmigungen sowie eine Zustimmung des Unlinger Gemeinderats eingeholt. Durch die Daten der Bedarfsabfrage konnte ein Konzept erstellt werden, das den Interessenten im Juli in der Gemeindehalle in Unlingen vorgestellt wurde. Sechs Wochen später war klar, dass eine Realisierung des Projekts möglich ist.

Bis Ende 2021 sollen alle Anschlussnehmer an das Nahwärmenetz, das von der Tiefbaufirma Beller und der Rohrleitungsbaufirma ATG umgesetzt wird, angeschlossen sein. Mit dieser Maßnahme verlegt die Gemeinde Unlingen zugleich auch Mikroleerrohre für schnelles Internet für seine Bürger.

„Die Gemeinde Unlingen begrüßt das Engagement der Nahwärme Schmid GmbH & Co. KG für die Errichtung des Nahwärmenetzes in der Unlinger Siedlung“, so Gerhard Hinz, Bürgermeister/Amtsverweser in Unlingen. Die Anbindung von Nahwärme aus regenerativen Energien sei damit auch für schwäbische Hausbesitzer attraktiv geworden und der nächste Schritt in Richtung regenerative Zukunft vollzogen.